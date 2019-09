Moyano reclamará la asignación de 5.000 pesos "a cuenta" del bono de fin de año de 20.000 pesos

Un comunicado de la organización sindical explicó que ese bono de 20 mil pesos será negociado con las cámaras empresarias hacia diciembre próximo

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que conduce Hugo Moyano, advirtió que la organización sindical reclamará el pago de la asignación no remunerativa de 5 mil pesos para el sector privado "a cuenta" del bono anual de 20 mil pesos que el gremio y los empresarios discutirán en la paritaria, aseguró el dirigente.



"Frente a la profunda crisis del país, el gremio camionero no descuidará el poder adquisitivo de los trabajadores y, por lo mismo, exigirá el pago efectivo de la asignación de 5 mil pesos como parte del bono anual de 20 mil, a discutirse en paritarias", dijo.



Un comunicado de la organización sindical explicó que ese bono de 20 mil pesos será negociado, como todos los años, con las cámaras empresarias hacia diciembre próximo.



El gremialista sostuvo que ante "el constante atropello de empresarios y gobierno, que procuran administrar ese bono a su conveniencia para someter a los trabajadores, los camioneros no permitirán ningún atisbo manipulador", indicó el documento de prensa.



El jefe de la organización gremial advirtió que si "las patronales y el gobierno intentan manipular ese bono, se convocará a las pertinentes asambleas en las sedes de las bases laborales para decidir 'demoras' u otras medidas en defensa del haber digno".