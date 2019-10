Una por una, cuántas y cuáles son las medidas de Macri tras la derrota en las PASO

El Presidente anunció una serie de medidas destinadas a aliviar el bolsillo con el objetivo de mejorar los resultados el 27 de octubre

La derrota en las elecciones primarias obligó al Gobierno a tomar numerosas medidas para aliviar el bolsillo de la clase media y las situación financiera de las pymes de cara a las elecciones del 27 de octubre próximo



Las medidas anunciadas por el Gobierno tienen un impacto presupuestario que ya superó los $100.000 millones.



A continuación, las medidas que tomó el Gobierno tras haber perdido las PASO:



1 - Suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias: el Presidente anunció cambios en el impuesto que le permitirían a quienes lo pagan tener una mejora en promedio de $2000.

El impuesto a las ganancias quedó en $55.376 para un trabajador soltero y en $70.274 para un trabajador con cónyuge a cargo y dos hijos.

El Gobierno también dispuso que los trabajadores en relación de dependencia no pagaran sus impuestos al trabajo durante septiembre y octubre, y que los monotributistas no pagaran el componente impositivo de su cuota en septiembre.



2 - Eliminación del IVA para alimentos básicos: el Gobierno redujo de 21% a 0% el impuesto para los productos con el objetivo de morigerar el impacto de la devaluación. Se trata de una medida temporal que regirá hasta diciembre y que abarca al pan, leche, aceite girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido y té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures y azúcar.



3 - Pago extra a quienes perciben la AUH: los trabajadores informales y desempleados alcanzados por la Asignación Universal por Hijo recibieron en septiembre -y recibirán en octubre- un pago extra de $1000 por hijo.



4 - Bono de $5000 para estatales: por decreto, Macri estableció el pago extra a todos los trabajadores de la administración pública y a los de las fuerzas de seguridad.



5 - Refuerzo salarial para los privados: el Gobierno, la CGT y los empresarios acordaron un pago de $5.000 para el sector privado, que será obligatorio, se podrá pagar en cuotas y será "de carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias".



6 - La AFIP amplía plazos de los planes de pago: el fisco nacional lanzó un plan que otorga a las pymes 10 años de plazo, medida que también alcanza a los autónomos y monotributistas. También se amplió de seis a diez la cantidad de planes permanentes que pueden tener abiertos al mismo tiempo las pymes.



7 - Congelamiento de combustible: el Gobierno anunció un congelamiento por 90 días del precio de los combustibles, medida que debió levantar un mes después, luego de que el valor del barril de petróleo se disparara por el ataque a dos terminales petroleras en Arabia Saudita.



8 - Suspensión del aumento por inflación de los créditos hipotecarios UVA: la Casa Rosada dispuso que quienes hayan comprado una propiedad bajo ese régimen paguen hasta diciembre el mismo valor que pagaron en agosto.



9 - Aumento de las becas progresar: el Presidente anunció una suba del 40% en los montos que reciben los estudiantes dentro del plan.



10 - Alivio de impuestos para las pymes: Macri anunció una reducción a 0 de las contribuciones patronales de las pymes para 2020.