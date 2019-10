Matías Kulfas: "La Argentina no necesita ninguna reforma laboral"

El principal asesor económico de Alberto Fernández, Matías Kulfas, negó que exista voluntad para avanzar sobre una reforma laboral

El economista Matías Kulfas salió a desmentir al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, y negó que el aspirante presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, evalúe avanzar con una reforma laboral amplia.



"La Argentina no necesita ninguna reforma laboral", sentenció Kulfas, quien figura como el principal candidato para convertirse en el próximo ministro de Economía si el Frente de Todos se impone en los comicios presidenciales.



En declaraciones radiales, el exgerente general del Banco Central aclaró que la visión del albertismo es que "lo que tiene que hacer es trabajar sector por sector, analizar dónde hay problemas para mejorar y poder trabajar en ese sentido".



"Esto lo he conversado incluso con Miguel Acevedo, con gente de la de la Unión Industrial", remarcó Kulfas tras las declaraciones que realizó el jefe de los industriales, en las que aseguró que Alberto Fernández "ve como posible una reforma laboral".



"El problema de la Argentina es cuando aparecen estas miradas en torno a soluciones mágicas. Enseguida, aparece alguien que dice 'tengo una solución mágica para esto, hagamos una reforma laboral, eliminemos el costo del despido y la economía empieza a ser competitiva y vuelve crecer'. Esto no tiene ningún asidero, no hay ninguna evidencia empírica que asegure que esto pueda ocurrir", criticó.



Sin embargo, admitió que existen situaciones particulares porque "hay convenios laborales que tienen 40, 50 años de antigüedad y no han sido actualizados" y "hay actividades que son relativamente nuevas, que ameritan alguna revisión o marco específico".



"Pero vuelvo a decir, es una discusión completamente distinta", diferenció.