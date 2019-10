Créditos UVA: muchas familias deben el doble de lo que recibieron para tener una casa propia

La ilusión de muchas familias de ser propietarios de una vivienda se ve cada vez más amenazada por las cuotas que deben pagar del préstamo UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) que adquirieron.



Resulta que la idea de cumplir el sueño de tener una casa propia se ve opacado día a día para algunos grupos familiares que hoy piden de forma unánime "la eliminación de los UVA".



Referentes del colectivo de familias autoconvocadas aseguran que la "suspensión del ajuste por inflación decretado por el Gobierno en agosto tiene topes, y la mayoría quedó afuera".



Y, en esta misma línea, remarcan: "A las familias sobre endeudadas ya no les sirve, menos a los que ya no pueden pagar. Fue un manotazo de ahogado antes de las elecciones para un colectivo que desde hace un año viene intentando evitar esta situación".



El reclamo está basado en la eliminación de los UVA ya que "son inviables para el contexto" que está sufriendo la Argentina en la actualidad.



A cambio de esta anulación de los créditos, las familias proponen "un freno al capital adeudado y después, que la cuota mensual debe ir en relación a lo que uno se comprometió a pagar cuando firmó el préstamo"



"Entonces pensamos que un crédito tradicional sería una posible solución. Es muy decepcionante después de los primeros dos años, no sólo no haber reducido nada, sino ver que se duplicó la deuda", declararon desde la organización.



Además, los damnificados exigen una cuota que sea previsible frente a los cambios que se producen en la economía argentina: "Pedimos la reestructuración de estos créditos por uno hipotecario viable, que tenga una cuota basada en un cálculo que se pueda estimar de acuerdo a la propia economía y que sea por todo el plazo".



"No es justo que el eslabón más débil de la cadena sea quien afronte todas las consecuencias, mientras los bancos no dejan de engrosar sus ganancias", sentenciaron desde una de las familias perjudicadas.



Y concluyeron: "Muchísimas son las familias que están en mora, que deben varias cuotas, y quienes no están en mora con el crédito, lo están con impuestos, tarjetas, patentes".