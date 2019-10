Kicillof: "Hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo"

El candidato a gobernador sostuvo que por los altos índices de desempleo "hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo"

Crítico con María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, Axel Kicillof cargó contra la política de combate del narcotráfico que pregona Juntos Por el Cambio. El candidato a gobernador del Frente de Todos sostuvo que por los altos índices de desempleo "hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo".



El ex ministro de Economía sostuvo que la administración bonaerense deja "un endeudamiento espantoso y mal hecho". Kicillof expresó que se realizó "un ajuste feroz mientras se endeudaban".



Consultado por su posición con respecto a la despenalización de la marihuana, manifestó que "en Argentina para uso medicinal es legal y está muy bien, pero está funcionando mal, es un problema de administración de las cosas básicas". Luego se refirió a la problemática del narcotráfico y declaró: "El problema no es perseguir al pequeño consumidor, con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, obviamente es un delito, pero no pasa por ahí el fenómeno", cuestionó la política de seguridad del Gobierno.



"Hay que iniciar la recuperación salarial que perdieron docentes, policías, médicos, laburantes privados; venimos de una caída del salario de 20, 25 puntos", sostuvo como una de las primeras medidas que implementaría en el caso de ser finalmente electo. Sin embargo, aclaró que desconoce el estado en que recibiría la administración provincial "porque no se publican los números". "Hoy ni se como van a estar las cuentas de la provincia ni como solucionar ese problema", agregó en declaraciones a Ámerica.



"No se si nos va a dejar la provincia muy, más o menos, o súper quebrada. No hay que gobernar ni con promesas, ni con excusas, hay que gobernar con hechos", enfatizó el referente kirchnerista.

Consultado nuevamente por su cercanía a la agrupación ultra K: La Cámpora, Kicillof expresó: "Gana Axel y gobierna el Frente de Todos, voy a ser yo el gobernador y van a estar contempladas todas las fuerzas políticas".

En ese sentido aclaró que "nunca me llevé mal con ninguno de los intendentes", y comparó con la campaña de Juntos por el Cambio donde hay jefes comunales "que hacen propaganda de cortar boleta, reniegan de Macri y de Vidal".



Para el aspirante a la gobernación, la gestión de Vidal fue "de las peores, lo que prometió no lo hizo". En ese sentido remarcó que la actual mandataria "tuvo un problema con su subordinación a Macri, lo cubrió porque está de acuerdo, nunca se distanció, son lo mismo" cargó Kicillof, y agregó que "si Vidal ganaba desdoblando la elección era una estafa".



Consultado por el armado de un posible futuro gabinete, declaró que no tiene decidido ningún ministro ya que "estamos planificando el programa para cada uno de los sectores, después buscaremos a la mejor persona para desempeñarlo".



En lo que respecta al plano nacional, manifestó que "las recetas de Macri le jodieron la vida a la gente". "Este gobierno declaró un default selectivo, pero acá se le llamó reperfilamiento", analizó sobre la situación económica y manifestó que "lo que falta es un gobierno que se ocupe ya que este no sostuvo ni una fuente de trabajo, no generó ninguna sensibilidad". En ese sentido, ante un eventual regreso del kirchnerismo, Kicillof dijo que "cambiar esos modos va a ayudar a cambiar el humor social". Sin embargo, aclaró que "después del desastre de Macri, no es momento de tirar promesas a la bartola".



"La Argentina tiene una historia con la inflación, es un fenómeno de muchas causas y el gobierno actual falló en el diagnóstico", expresó sobre uno de los principales problemas que ni el kirchnerismo ni el macrismo logró solucionar. "No es fácil resolver el problema de la inflación pero lo que aplicó este gobierno no funciona: comprimió el crédito y la inflación es más del doble, bajaron los salarios porque decían que la gente compraba mucho y la inflación es más del doble; abrieron las importaciones, fundieron toda la industria, y la inflación es más alta", enfatizó.



Consultado por la fuga de divisas extranjeras, el candidato a la gobernación bonaerense declaró: "La gente no pide dólares, pide poder pagar la luz, el problema de los dólares para las grandes fortunas, estos volúmenes de fuga no son de los pequeños ahorristas", analizó.