Aníbal Fernández acompañó a Cristóbal López y a De Sousa durante su excarcelación: "Festejamos su libertad"

El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, esperó a los empresarios a la salida del penal de Ezeiza y luego los acompañó a la sede de la Policía Federal

El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández celebró la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y a Fabián De Sousa, al considerar que "es el final de un proceso de un montón de cosas que creíamos injustas".



Fernández, que forma parte del equipo de abogados defensores de López, estuvo en el penal de Ezeiza esperando la salida de los dueños del grupo Indalo y luego los acompañó a la sede de la Policía Federal .



En la puerta de esa dependencia, el ex funcionario sostuvo que la detención de los empresarios "es algo que nunca tendría que haber sucedido", por lo que remató: "Se dio la libertad y festejamos esto, y nada más".



Fernández se negó a responder sobre si la liberación tiene que ver con que "los tiempos políticos cambiaron" y añadió: "No quiero hacer ningún análisis de ese tipo". También afirmó que "no existió evasión de impuestos" por parte de López y De Sousa y remarcó que ahora "se va a demostrar" la inocencia porque -enfatizó- "es muy simple" de hacerlo.



El juez federal Claudio Bonadio aceptó este martes los seguros de caución para cubrir la fianza de 60 millones de pesos fijada por López y De Sousa, y ordenó su excarcelación.



Bonadio notificó al Servicio Penitenciario Federal para que proceda a liberar a los dueños del grupo Indalo desde la cárcel de Ezeiza.





El juez recibió un oficio de la Superintendencia de Seguros de la Nación que dio cuenta de la solvencia de los seguros contratados, y firmó la excarcelación.



El organismo había enviado el lunes la respuesta a esa consulta pero sus funcionarios llegaron al edificio de Comodoro Py 2002 a las 17.30, y en el juzgado ya no había nadie, con lo cual el trámite se postergó.



López y De Sousa tenían prisión preventiva en la causa por los cuadernos de la corrupción, pero el viernes último la Cámara Federal porteña les concedió la excarcelación, y Bonadio fijó una caución de 60 millones de pesos para cada uno.