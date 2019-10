Empresarios prevén inflación de 40 a 60% en 2020 y prefieren a Lavagna para Economía

El sondeo entre los hombres de negocios fue elaborado por el IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral. Qué perspectivas tienen

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna y el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen son los favoritos de los empresarios para conducir el Ministerio de Economía. El primero sacó el 35% de los votos y el segundo, un 25%. Detrás de ellos está el ex BCRA Martín Redrado, con un 15%.

Así lo detalla un sondeo entre empresarios que llevó adelante el IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral. Matías Kulfas, asesor de Alberto Fernández del Grupo Callao, es el elegido para el 6% de los votantes mientras que un 4% optó por Emmanuel Alvarez Agis, ex viceministro de Axel Kicillof.

La mayoría estima un crecimiento entre cero y 2% para el próximo mandato y solo un 15% cree que será mayor a 2%. Para el resto seguirá en caída.

Para 2020, el 62% de los empresarios estima un dólar entre $ 70 y $ 90 a fin de año.

La mitad de los empresarios consideró que el valor del dólar ideal se ubicaría entre $50 y $60; un 30% lo estimó en un nivel superior a $60, y un 20% por debajo de los $50. Por otra parte, el 35% se inclinó por la conveniencia de dolarizar la economía dada la cultura bimonetaria de la Argentina, mientras que el 60% lo rechazó y el 5% no tomó postura al respecto.

Sobre la inflación, el 67% cree que la inflación estará entre 40 y 60%. El índice de precios al consumidor se percibe elevado por el arrastre de 2019 y porque no se vislumbra, por ahora, un plan de estabilización consistente.

Pese a eso, el 62% considera que las tasas de interés de referencia (Leliq) bajarán en 2020 mientras que el 38% restante desacuerda.

Además, el 67% aseguró que la mala praxis de la política económica del gobierno actual fue más relevante que la herencia recibida.

El 80% de los consultados afirmó que Vaca Muerta es el principal proyecto del país en la década que comienza; el 16% dijo que no lo es, y un 4% respondió que no lo sabe o prefirió no contestar.

El sondeo se realizó entre un centenar de dueños y ejecutivos de pymes y grandes empresas, argentinas y multinacionales, el 5 de octubre.