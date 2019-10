Sin apertura de paritarias: fábricas electrónicas ratificaron que no habrá incremento salarial

Desde Afarte estimaron que el año cerrará con la producción de un 33% menos de celulares que en 2017 y de un 37% menos de televisores

La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) sostuvo en un comunicado que "continúa en plena vigencia" el acuerdo de "productividad y empleo" suscripto el 13 de noviembre de 2017 entre empresarios, gremios y autoridades, por el que se congelaron salarios a cambio de mantener las fuentes de empleo.

La entidad empresaria que reúne a las fábricas electrónicas radicadas en Tierra del Fuego al amparo de un régimen de promoción industrial, reafirmó que no otorgará incrementos salariales para sus trabajadores hasta 2020, con lo que desestimó un pedido de apertura de paritarias realizado por el gremio que nuclea a los operarios fabriles.



Además, la entidad recordó que debido a la "crisis económica" de 2018, el acuerdo tuvo una adenda firmada en febrero de este año, por la que se otorgó un aumento de sueldos del 24% en tres tramos, el último de ellos pagado el mes pasado.



"Ambos acuerdos vencen en 2020 y hasta entonces no existe margen para ninguna negociación salarial", aseveró Afarte.



A su vez, la asociación de fábricas electrónicas consideró que el sector empresario es "respetuoso de las demandas de los trabajadores afectados por la inflación, pero es imposible ignorar que el bajo nivel de actividad en nuestras plantas, fruto de una caída general del consumo, hace que no exista ninguna posibilidad de salir de lo acordado".



Según la entidad, las empresas fueguinas trabajan en la actualidad, y en promedio, con el 50 % de la capacidad instalada.



"En 2017, con un promedio de 8.000 trabajadores, fabricamos 10,6 millones de celulares, 3,2 millones de televisores y más de 1 millón de acondicionadores de aire. Desde entonces, a partir del acuerdo, las dotaciones efectivas se han mantenido casi en su totalidad (excepto por los retiros voluntarios) y en 2019 los niveles de producción serán los más bajos de los últimos nueve años", precisaron los empresarios.



En ese sentido, estimaron que el año cerrará con la producción de 7 millones de celulares (un 33% menos que en 2017) 2 millones de televisores (37% menos) y 700.000 acondicionadores de aire (30% menos).



Según Afarte, los indicadores de consumo y de producción se encuentran en caída desde mediados de 2018, y la comparación interanual del primer semestre de 2019 reporta también una baja del 23% en la fabricación de celulares, del 71% en televisores y del 37% en aires acondicionados.