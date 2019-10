Kulfas, sobre el dólar: "Apreciar el tipo de cambio desalienta la inversión y las exportaciones"

El economista cercano al candidato Alberto Fernández dijo que el dólar a 60 pesos está bien desde el punto de vista de la competitividad y la economía

El economista Matías Kulfas, uno de los hombres más cercanos al candidato presidencial Alberto Fernández, señaló que "el dólar a 60 pesos está bien desde el punto de vista de la competitividad", si bien advirtió que "hay que lograr que algunos precios se empiecen a desdolarizar".



Para el exdirector del Banco Nación, "el dólar a 60 pesos está bien desde el punto de vista de la competitividad y la economía. Permite a los empresarios argentinos planificar a futuro el mercado, las exportaciones, pero el problema que vemos es que el Gobierno tiene todo atado con alambres".



Además, indicó que desde el oficialismo "siguen perdiendo reservas y parecen muy pasivos frente a este problema; desde el punto de vista fiscal no sabemos qué es lo que están haciendo. Ahí está un poco el gran problema. Después de las elecciones hubo un fuerte incremento del dólar y el gobierno no reacciona".

Uno de los puntos clave en la actualidad es el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Así lo hizo saber en declaraciones en Radio Con Vos, en donde argumentó que "hay que hacer un esfuerzo muy importante para resolver muchos temas, como el endeudamiento. Y eso significa renegociar. Eso lo saben todos. Hay buena voluntad por todas las partes pero hay un proceso que lleva un tiempo".



"El objetivo principal es ir a una situación que pueda extender los plazos y renegociarse con rapidez. Hay que buscar un buen acercamiento y la buena voluntad por parte de los acreedores y el Gobierno. Que todos lo acepten y se pueda hacer el nuevo esquema de nuevos plazos a la uruguaya".

En forma simultánea, "hay que ordenar este desquicio macro. Argentina hoy no tiene crédito. Hay que hacerlo rápido pero con mucho cuidado. El problema es que este gobierno no tiene esta voluntad".

Kulfas, que para muchos estará a cargo del Ministerio de Economía si Fernández gana las elecciones presidenciales, también fue crítico con algunas de políticas llevadas adelante por el kirchnerismo: "Tengo un balance positivo del gobierno kirchnerista. Creo que hubo diferente momentos pero hubo algunas herramientas que tuvieron limitaciones". En este sentido, y refiriéndose a cuestiones con las que no estuvo de acuerdo, advirtió que "hay que tener cuidado con el manejo de la macroeconomía, ya que esta idea de apreciar el tipo de cambio es negativa, genera algunas positivas al corto plazo pero al largo plazo es muy malo, desalienta la inversión y las exportaciones".

Además, señaló: "Hay que tener una estrategia fuerte de política industrial, y ahí se hicieron cosas pero en otras hubo muchas limitaciones. Pero sobre todo, hay que pensar el crecimiento de manera sustentable. El peronismo ha tenido mucho éxito en lograr crecimiento y justicia social pero ha tropezado con el problema de la sostenibilidad".

Otro de los puntos con el que difiere se relaciona con el congelamiento de tarifas, el que consideró correcto al principio del gobierno kirchnerista ya que "se venía de una situación muy dramática, y se desdolarizaron y se congelaron las tarifas pero cuando la economía se recuperó era necesario hacer un mecanismo de actualización. Creo que fue excesivo mantenerlas tan bajo durante tanto tiempo".





Respecto a su visión sobre cómo actuar en caso de que Fernández sea electo, manifestó que "sin duda la inflación es uno de los temas centrales. Tenemos otro tipo de recetas y sabemos que no es algo fácil. Es un problema que no es exclusivamente monetario. El consumo es fundamental porque para que crezca la inversión tiene que haber un mercado en expansión que genere esos negocios productivos. El gobierno de Macri lo planteó al revés. Dijo ´Argentina ha crecido fogoneando el consumo y eso es malo. Hay que crecer con las inversiones´, y eso no pasó. Si no tenés un mercado en expansión, quién va a invertir".

"No apuntamos a ir a inflación cero sino a generar mecanismos de coordinación que puedan generar una baja en la inflación, y un plan que sea a largo plazo. Ningún país del mundo crece con una inflación de más de 3% mensual. También hay que ver cómo van a aumentar los salarios", resaltó.

Según el economista, que para muchos estará a cargo del Ministerio de Economía si Fernández gana las elecciones presidenciales, la inestabilidad económica es algo que viene desde hace varias décadas. "Digamos las cosas como son: hay problemas que no empezaron con Macri, que llevan mucho tiempo", señaló.



"Hay que lograr que algunos precios se empiecen a desdolarizar. Nosotros pensamos que la salida genuina de este problema es aumentar las exportaciones, porque siempre faltan dólares. Y cuando nos faltan, dejamos de crecer. Macri pretendió resolver ese problema tomando deuda externa y fue la peor deuda posible", remarcó.