Melconian: "Es difícil que Argentina pueda pagar la deuda, habrá que reestructurarla"

El economista opinó que el próximo Gobierno deberá reestructurar la deuda externa. "Se necesita que la política tenga consenso", señaló

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, dijo que "es dificultoso que Argentina pueda pagar la deuda y tendrá que reestructurarla".



En el marco de la jornada organizada por el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba (CPCPI), el especialista opinó de cara a las elecciones presidenciales: "Es un situación complicada y dado que la realidad no pide permiso es equivalente o igual para cualquiera que gane y es una situación complicada en materia de deuda, en materia cambiaria".



"La situación es complicada en materia que Argentina lleva 8 años sin crecer con inflación y tiene que buscar estabilizar su economía para poder volver a crecer", indicó en rueda de prensa.



Recordó, además: "En el 2015 me tocó ser el economista que acompañó a un candidato (Mauricio Macri) y dejé de participar en la campaña por pedido del actual jefe de Gabinete, Marcos Peña, y me hizo un favor porque la verdad es que hay que decir cualquier cosa en las campañas y yo tengo una relación con la gente donde me equivoco pero no miento".



"Se necesita que la política tenga consenso, que se pueda armar un paraguas que proteja a un programa económico consistente, los energéticos tienen un programa, los inmobiliarios tienen un programa, los textiles tienen un programa, todo equilibrio parcial, hay que abogar por una ley de equilibrio general", sostuvo.



Por otra parte, señaló que "}dDespués de las PASO el resultado electoral fue tan llamativo que se generó una suerte de corrida financiera" y recalcó que "la culpa es de todos".

"Porque si los Fernández ahuyentan y esto fuera muy sólido no hubiera habido problema, y si los Fernández no ahuyentaran y esto fuera frágil tampoco hubiera habido problema, es un poco culpa de todos", explicó.



"Es dificultoso que Argentina pueda pagar la deuda, los flujos de caja argentina no dan para pagar la deuda, tendrá que reestructurarla, que es lo que va a ocurrir", cerró.