Zaffaroni pidió "una ley que evite el endeudamiento como el de estos cuatro años"

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia reclamó "salir de la democracia plebiscitaria por la cual uno gana por un voto y puede endeudar al país"

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni consideró este sábado que se necesita "una ley que evite un endeudamiento como el que se dio en estos cuatro años", al tiempo que evaluó que "una reforma constitucional ahora sería una locura" pero volvió a apuntar contra el rol de los medios de comunicación.



Tras calificar al gobierno de Mauricio Macri como "una catástrofe", Zaffaroni propuso avanzar con "una ley que evite un endeudamiento como el que se dio en estos cuatro años" y reclamó "salir de la democracia plebiscitaria por la cual uno gana por un voto y puede endeudar al país sin límite".



Días atrás el exmagistrado consideró que había que "insistir con una ley de medios o crear otra" y propuso "reformar la Constitución e incluir en la Constitución esa ley de medios", pero ahora modificó esa postura.



En este sentido, evaluó en declaraciones radiales que "hacer una reforma constitucional ahora sería una locura" y aseguró que "hay una serie de problemas que se pueden resolver dentro del marco constitucional".



"La reforma constitucional la dejo para el futuro. En cuatro años no se puede hacer", agregó.



No obstante, sostuvo que "hay que promover una pluralización fáctica de los medios" porque, según opinó, "lo que afecta la libertad de expresión es el monopolio" y "no hay democracia plural y real que funcione con un discurso único, eso es propio de un totalitarismo, de un autoritarismo".



Sobre el funcionamiento de la Corte Suprema, el exjuez aseguró que tiene "total discrecionalidad para decidir qué causas trata y cuáles no" y consideró "un peligro para la democracia y el estado de derecho que tres personas (mayoría requerida para los fallos del tribunal) tengan semejante acumulación de poder".



Finalmente, se refirió al cambio de gobierno del 10 de diciembre próximo y dijo tener "una expectativa positiva" con el presidente electo, Alberto Fernández, porque, según subrayó, "peor que esto que hay ahora no puede haber".