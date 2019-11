Sigue la crisis en Ribeiro: cerró más locales y adeuda sueldos y aguinaldo

En lo que va de este año, está pagando los salarios en cuotas y recién en estas semanas terminó de abonar el correspondiente al mes de agosto

La cadena de electrodomésticos Minicuotas Ribeiro está cada vez más complicada. En estos últimos meses no paró de cerrar locales, incluso este miércoles también se vieron afectados los comercios ubicados en Dean Funes en Córdoba y Charata en Chaco.



Hace una semana cerró las tiendas de Villa Constitución, Ramallo y Santa Rosa en La Pampa. A fin de octubre, bajó las persianas de Las Varillas en Córdoba antes cerró Casilda, Arrecifes, San Nicolás, Resistencia, Saénz Peña y Flores.



En lo que va de este año, está pagando los sueldos en cuotas y recién en estas semanas terminó de abonar los salarios de agosto, de manera que aún no pagó ni septiembre ni octubre e incluso parte del aguinaldo.



Algunos empleados llegan a situaciones muy complicadas, como es el caso de Teresa Santillán, una de las 14 trabajadoras del local de Ribeiro en Tartagal, Salta, que se encadenó y comenzó una huelga de hambre en reclamo del pago de dos meses de sueldos adeudados.



La situación es tan complicada que por ejemplo, hace cuatro meses que la cadena no paga el alquiler de su local de Posadas en Misiones y hace peligrar el futuro de la Biblioteca Popular de la ciudad que depende de ese alquiler, informa BAE Negocios.



Afectada por la caída del consumo, los ingresos de su último balance anual pasaron de $11.000 millones en junio 2018 a los $5.400 millones en el mismo mes de este año. A esto se suma una pérdida anual de $1.378 millones. Ya tenía acumulado un resultado negativo de $190,6 millones.

Lejano parece aquél fin de 2015 cuando el actual dueño de la cadena, Manuel Ribeiro, pidió a sus trabajadores por mensaje de WhatsApp que votaran por Mauricio Macri y Cambiemos. Hoy Dan Attie, gerente de la empresa, comenta: "Estamos a la expectativa y esperamos que la incertidumbre electoral y la crisis que impacta de lleno en todos los sectores de la economía motoricen un consumo rezagado hace más de un año".