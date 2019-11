Mondelez frena planta en Pacheco y 1.200 trabajadores temen por despidos

La empresa alimenticia paralizó la producción en su fábrica de la localidad bonaerense de Pacheco. El Sindicato tomó cartas en el asunto

La firma alimenticia Mondelez, paralizó la producción en su planta de la localidad bonaerense de Pacheco. Debido a esta decisión, se teme por la continuidad laboral de los 1.200 trabajadores que se desempeñan en la compañía.

Te puede interesar Ocho puntos sobre la economía: el informe del macrismo que defiende la herencia

Desde la empresa aseguran que "no tiene sentido seguir produciendo si los productos no se venden y el encarecimiento de los costos de producción dificulta el desarrollo del trabajo", según relevó Mundo Gremial.



Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación de Buenos Aires (STIA), tomó cartas en el asunto con motivo de evitar despidos y anticiparse a posibles conflictos.



En la fábrica se desempeñan más de 1.200 operarios con diversas funciones, lo que la convierte en una de las productoras de alimentos más grandes de la Argentina. No obstante, la planta continúa paralizada desde hace días y el panorama es muy poco alentador, ya que no se avizoran mejoras en el consumo y por lo tanto no hay reactivación del mercado.



Las alimenticias comercializan la mayor cantidad de sus productos en el mercado interno, con lo cual la crisis generalizada repercute directamente en las finanzas de la empresa.