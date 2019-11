La tensión entre EE.UU. y China podría durar 20 años, según Jack Ma, de Alibaba

El empresario enfatizó en la importancia de que los dos países trabajen juntos y compartan tecnología y aseguró: "Tenemos que resolver problemas"

Para Jack Ma, cofundador y expresidente de Alibaba Group Holding, la "turbulencia" comercial entre Estados Unidos y China podría durar 20 años si las dos superpotencias no tienen cuidado.



"Tenemos que ser muy, muy cuidadosos", dijo en una reciente entrevista con Bloomberg TV. "Tenemos que resolver problemas, no deberíamos crear más problemas", aseveró.



Si bien una guerra comercial a gran escala podría no durar tanto, las relaciones podrían resultar difíciles durante las próximas dos décadas, sentenció. Y enfatizó en la importancia de que los dos países trabajen juntos y compartan tecnología.



La disputa comercial, que ha estado ocurriendo durante más de un año y medio, ya ha atrapado más de 70% del comercio bilateral de bienes. Si los dos países no pueden resolver al menos algunas de sus diferencias en las próximas semanas, el 15 de diciembre la Casa Blanca agregará aranceles punitivos de 15% sobre u$s160.000 millones en importaciones chinas.

Se espera que Alibaba, una de las compañías más grandes de Asia, supere la tormenta mejor que algunas otras, gracias al auge del consumo en línea en la segunda economía del mundo. Pero la firma vio sus acciones caer a principios de este otoño, tras informes de que la administración Trump estaba sopesando un límite para que los fondos de pensiones del gobierno de EE.UU. compraran acciones chinas.



La gigante de Internet sacó sus acciones a la Bolsa de Nueva York en 2014, en la mayor oferta pública inicial de la historia. Ahora está preparando una venta de acciones en Hong Kong en la que podría recaudar casi u$s12.000 millones. Ma ve la cotización como una forma de ganarse el favor de Pekín, mientras se protege contra los riesgos de la guerra comercial.