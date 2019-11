El que apuesta al dólar viaja: los argentinos escapan del peso y pagan en cuotas el turismo 2020

La incertidumbre y la expectativa de que el dólar vuelva a aumentar impulsan la compra de viajes como forma de ahorro. El post Cybermonday y lo que vendrá

Hay un fenómeno extraño en estos días. A pesar del cepo cambiario, a pesar de la recesión e incluso después de haber terminado una mega promoción como el CyberMonday, la venta de pasajes aéreos y paquetes turísticos sigue creciendo a toda velocidad.

Y lo curioso del caso es que, para los analistas del sector, lo que alimenta esta fiebre son, precisamente, esos factores que a primera vista podrían ser un desincentivo. El cepo, por ejemplo: como no se puede ahorrar en dólares, la clase media usa sus pesos ante la falta de alternativas de ahorro.

Y la situación económica actúa de la misma forma: la perspectiva de que la inflación podría agudizarse genera que haya un apuro para comprar ahora, anticipando que los precios subirán.

Como complemento, el hecho de que el dólar se haya mantenido estable en las últimas semanas -pero sin certeza sobre cuánto durará la calma- también funciona como un factor que alimenta el fenómeno.

Pasajes y turismo fue la segunda categoría con mayor facturación en el último Cybermonday. Parte de ese volumen se explica por el ticket de pasajes o paquetes al exterior, aún cuando en cantidad de unidades ya no se haya ubicado en el top five.

Con un dólar por encima de los $60 no resulta tan sencillo tomar la decisión de viajar al exterior. Quienes sí se atrevieron lo hicieron motivados, principalmente, por las cuotas, aun cuando ya no existen las financiaciones sin interés como en promociones de años anteriores.

Tras el cierre del CyberMonday y el Cyberweek (la acción que se extiende tras la finalización de la primera hasta que termine la semana involucrada) las agencias notaron una leve baja natural de las visitas y ventas de productos turísticos, pero siempre dentro de un nivel de demanda alto. Y la expectativa es que este comportamiento comience a activarse notoriamente a partir de ahora.

De hecho, en algunos casos ni siquiera han notado la baja de manera pronunciada. La coincidencia es que hay clientes que están contratando ahora sus viajes en pesos ante la especulación de que antes de fin de año se produzca una nueva devaluación y esos proyectos queden lejanos.

Te puede interesar Un megabanco de desarrollo, la propuesta de Alberto Fernández para blindar los fondos de ANSES

"Desde Almundo percibimos que, en las últimas semanas, la demanda aumentó y que los destinos más requeridos por los viajeros con Caribe y Brasil para viajar durante el verano 2020, de enero a abril", señalaron desde esta empresa.

A diferencia de otros años, tal vez marcados por variables más estables, la tendencia es a tener todo listo antes de las fiestas.

"Este comportamiento se debe a que hay una marcada tendencia a reservar las vacaciones 2020 antes de las fiestas, abonando por anticipado en pesos. Por nuestra parte, pusimos a disposición de los viajeros, nuevamente, las cuotas sin interés abonando con tarjetas Visa", ampliaron.

Una percepción similar se advierte en Despegar: "Se siente la demanda de cara al verano 2020. Los viajeros evalúan y buscan más opciones de precios a la hora de comprar, y en Despegar uno de los beneficios que tenemos es la posibilidad de pagar en cuotas, además de todo el acompañamiento al viajero", afirmó Sebastián Mackinnon, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

El ejecutivo explicó que en el CyberMonday Miami, Cancún, Río de Janeiro, Madrid y Punta Cana fueron los destinos preferidos entre quienes optaron por los viajes al exterior. Y deslizaron que, cuando hay posibilidad de pagar en cuotas, los clientes se atreven a cruzar las fronteras.

Tras esa acción, hay comportamientos que se salen de lo habitualmente esperado.

"Lo que llama la atención es lo que se está moviendo Brasil. Que Gol mantenga para todos los destinos de la aerolinea las 6 cuotas sin interés, ayuda a que más gente analice la alternativa de viajar hasta allí", explicaron desde Avantrip.

"Tenemos una alta demanda. Se podría pensar que por el precio del dólar la demanda es baja pero, contrariamente, tenemos un alto nivel de venta. Vale aclarar que un gran número de estas asistencias son para viajes programados con mucha antelación. Según nuestras métricas: 2020 registra ventas cercanas a los récords, y ya tenemos asistencias que vencen en 2021", explicó a iProfesional, Diego Barón, director general de marketing de Universal Assistance.

Para el directivo, el valor actual del dólar y la expectativa de que suba impulsa al turista a ir "adquiriendo sus viajes al exterior (asistencias incluidas) ‘para cubrirse’ en dólares". Por ello la compra tan anticipada en muchos casos", amplió.

Nuevas expectativas

En Promos Aéreas señalaron que esta semana se produjo el bajón natural tras una acción promocional fuerte tal como fue el Cybermonday al que, en esta oportunidad, calificaron como de "bastante bueno".

"Está todo un poco más tranquilo, bajaron consultas y visitas de momento. Seguro en los próximos días se va a reanudar la compra de pasajes y paquetes y hoteles, ya que es la temporada alta y de cara a las vacaciones, que es cuando se suelen hacer este tipo de reservas. Esperamos un incremento de la demanda en los próximos días", anticipó Matías Mute, cofundador de Promos Aéreas.

Es lo que ya vienen viendo desde Universal Assistance. Barón sostuvo que quienes tomaron la decisión de viajar "ya adquirieron sus aéreos, sus noches de alojamiento (optando en este caso por sitios que cobran en el momento y no en el momento del check in, para no quedar atrapado en una nueva suba de la divisa), alquiló su auto y también compró su asistencia al viajero: se cubren también lo que a salud respecta".

El ejecutivo sostuvo que hay ya una conciencia extendida sobre la necesidad de contar con el seguro como parte de todo lo que se contrata durante un viaje.

Un capítulo de esta anticipación se advirtió claramente en octubre, indicaron desde Avantrip, donde si bien detectaron una caída del 30% de las ventas

respecto del promedio que venían teniendo en octubre, parte de esto se explica porque se vendió más de lo habitual también por el contexto eleccionario, indicaron.

Te puede interesar El menú cambiario que Alberto Fernández analiza para el Banco Central, según Bloomberg

Gran parte de la demanda actual continúa concentrada en los destinos nacionales, aunque 20% menos que lo anotado en octubre. Pero, al igual que señalaron desde Promos Aéreas, esta retracción se considera normal por "la enorme anticipación de compras que hubo este año" que, agregaron, fue tan excepcional que ni siquiera resulta posible comparar con lo registrado en 2018.

Mackinnon, de Despegar, indicó que el producto Escapadas está teniendo un muy buen desempeño. Son paquetes cortos para viajar por Argentina y que han tenido y continúan teniendo una buena recepción entre los turistas. Con una ventaja adicional: es lo que se puede pagar en 12 cuotas sin interés con prácticamente todas las tarjetas de crédito.

"Este crecimiento de Escapadas va en línea con la variación en las preferencias de nuestros clientes durante el último año, ya que comenzaron a volcarse a destinos más cercanos, armando un estilo de viaje diferente al que organizaban anteriormente. Estos cambios están influenciados, entre otras cuestiones, por el contexto macroeconómico de Argentina", añadió el ejecutivo.

Los datos duros

Las comparaciones pueden dar una pista sobre lo que ocurre pero no necesariamente muestran la foto final que puede estar repleta de filtros.

De ahí que vale mirar las estadísticas del INDEC aunque aún sea prematuro tener una radiografía completa de lo que está sucediendo con el turismo receptivo y emisivo en el país.

En cuanto a las salidas, durante los primeros nueve meses salieron más de 3,1 millones de argentinos, lo que implicó una caída del 13,2% respecto a igual lapso de 2018.

En paralelo, el acumulado de los primero nueves meses del año arrojó la visita de más de 2,2 millones de turistas, marcando un crecimiento interanual del 16%.

En septiembre pasado ingresaron más de 233.000 turistas no residentes a la Argentina, 3,5% más que en el mismo mes de 2018 aunque 3,2% menor al anotado en agosto pasado, de acuerdo a los datos oficiales.

Lo concreto es que, de acuerdo a las percepciones e impresiones de quienes mueven el negocio, aquellos que pueden anticipar, porque tienen pesos, aprovechan el momento para cancelar fechas e ir pagando con cuotas fijas –con o sin interés- y asegurarse así un destino internacional para 2020, aunque todavía no haya claridad sobre lo que sucederá con la economía doméstica.