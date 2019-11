Miguel Ángel Pichetto: "Al próximo Gobierno hay que darle tiempo para encaminar las políticas"

El senador peronista advirtió que va a haber "una fuerte centralidad de Cristina Kirchner en ambas Cámaras" del Congreso de la Nación

El senador peronista Miguel Ángel Pichetto, consideró que al próximo Gobierno "hay que darle tiempo para encaminar las políticas", aunque le recomendó tener "cuidado con las relaciones internacionales".

A su vez, advirtió que va a haber "una fuerte centralidad de Cristina Kirchner en ambas Cámaras" del Congreso.



"Yo espero que el presidente Alberto Fernández cuando asuma tenga definidas algunas cuestiones. Me parece que, por ejemplo, el tema Venezuela es importante en la relación con Estados Unidos y con Brasil", señaló quien fuera compañero de fórmula de Mauricio Macri con respecto a la política exterior.



En esa dirección, durante una entrevista cedida al canal TN, Pichetto calificó a Felipe Solá, quien suena como el futuro Canciller: "Es un hombre experimentado".

Además, destacó que le "pareció interesante" su postura sobre el documento final que emitió el Grupo de Puebla durante su última reunión, en el que se manifestó un fuerte apoyo a dirigentes de la región como Lula da Silva y Evo Morales.



"Se tiene que mantener una política internacional ligada a los principales países del mundo. Cuidar el Mercosur, que significa cuidar las relaciones económicas industriales y productivas primarias de la Argentina", agregó el senador del PJ.



Por otra parte, el dirigente oficialista destacó que el traspaso del poder se esté dando "en el marco de una tranquilidad social" y aseguró que eso "ha sido un factor que siempre el presidente (Mauricio Macri) tuvo muy en cuenta".



"El (próximo) Gobierno requiere de un periodo de tiempo, me parece que hay que darle el tiempo para encaminar las políticas, pero veo cosas que me parecen importantes: va a haber una fuerte centralidad de Cristina Kirchner en ambas Cámaras (del Congreso)", señaló Pichetto.



En este sentido, remarcó que "en Senadores va a haber un solo bloque" del Frente de Todos que va a tener "una conducción muy fuerte de la vicepresidenta" electa, mientras que en Diputados deja la presidencia de la banca "una figura importante como Agustín Rossi" y "ese lugar lo va a ocupar Máximo Kirchner".



En este marco, el ex candidato de Juntos por el Cambio ratificó su intención de que el espacio se transforme en "una oposición responsable" a partir del próximo 10 de diciembre, aunque sostuvo que debe "ampliar su base de debate".



"Lógicamente, cuando uno está en la Presidencia el poder es mucho más vertical. En cambio, en el llano los participantes de este proceso, con el radicalismo, una parte del peronismo y fundamentalmente la Coalición Cívica, se tiene que reflejar una mesa de debate más horizontal, con un liderazgo nítido para conformar una oposición cohesionada en ambas Cámaras que permita defender los valores y las ideas del núcleo que nos ha votado", explicó.



Así, Pichetto se metió de lleno en la disputa por quién va a conducir a la oposición en el futuro y sostuvo que "aflora un liderazgo que es emergente del resultado electoral" y que le corresponde a Macri.



"Yo creo que no hay ninguna fuerza política en el mundo que, si tiene una base electoral de 40 puntos y tiene un líder que fue presidente, pueda desperdiciar eso", señaló.