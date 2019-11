Para Martín Lousteau, una suba generalizada de salarios podría acelerar la inflación

El senador electo de Juntos por el Cambio puso en duda la capacidad de liderazgo de Mauricio Macri en la oposición. Qué expectativas tiene

El senador electo de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, aseguró que una recomposición del salario de los trabajadores podría acelerar la inflación, al tiempo que puso en duda la capacidad de liderazgo de Mauricio Macri en la oposición.

"No me parece mal adelantar (subas de salario a los trabajadores y jubilados), pero si luego eso lo perdés mucho más rápido porque sigue la inflación, no cambia nada", dijo el exministro de Economía en declaraciones a Radio Mitre.

Los comentarios del legislador oficialista responden a la versión que dejaron trascender desde el equipo del presidente electo, Alberto Fernández, sobre un posible acuerdo de precios y salarios que incluiría una recomposición de sueldos y un freno a las remarcaciones de productos.

En este punto, agregó que si bien es cierto que en la actualidad existe "una retracción muy grande en la cantidad de dinero que circula", algunos trabajadores "no quieren tener pesos" y por eso compran dólares. "Si ya tenés una inflación muy alta, hay riesgos latentes, significativos de que el tren se descarrile", pronosticó el senador electo.

"Si vos emitís más dinero, y das señales, y la gente se asusta, y los inversores se asustan; el dólar se puede ir de cauce y corrés el riesgo de espiralización inflacionaria", advirtió, y agregó: "Me preocupan las soluciones mágicas, que pueden ser buenas en el corto plazo, pero luego te pueden generar más problemas, según cómo se encare".

En cuanto al rol de Juntos por el Cambio en la oposición, el exfuncionario del kirchnerismo planteó que su espacio "tiene que tener en claro hacia dónde quiere ir y apoyar las cosas que son buenas".

En este sentido, dejó entrever sus dudas respecto a la capacidad de Mauricio Macri para erigirse como el líder de la oposición a partir del 10 de diciembre. "Me cuesta mucho encontrar liderazgo de ex presidentes", expresó aludiendo al mandatario saliente.

Sobre el futuro de la alianza entre el Pro, la UCR y la Coalición Cívica sugirió que deben mirar "dónde funcionan bien y dónde siguen gobernando. En la ciudad de Buenos Aires es la coalición más amplia de la historia. En Mendoza también, Corrientes, Jujuy. ¿Por qué no podemos replicar ese tipo de mayor discusión interna, distintas vertientes, y más debate?", se preguntó.