Los nombres del gabinete económico de Alberto Fernández

El presidente electo confiará en la gestión de hombres fuertes para Hacienda, Finanzas, Agroindustria, Energía, Producción, Indec y la ANSES

La presidencia de Alberto Fernández se centrará fuerte, en materia económica, en tres ministerios: de Hacienda y Finanzas, Agroindustria y Producción.

Te puede interesar Entre los reclamos de los jubilados y la presión del FMI, Alberto ya busca una nueva fórmula de indexación de haberes

Pero no contará con un ministro de Economía tradicional, cuyo rol suele ser central, sino que la idea es que varios hombres con vasta trayectoria lideren esas carteras para que, en conjunto, intenten reactivar el país.



Roberto Lavagna era uno de los favoritos de Alberto Fernández, quien en reiteradas ocasiones dijo públicamente durante su campaña presidencial que lo quería en su espacio. Finalmente, a 15 días de asumir la presidencia lo habría logrado.



El ex ministro de Economía durante casi toda la presidencia de Néstor Kirchner conducirá el Consejo Económico Social que impulsará la gestión de Fernández en el marco de su plan para salir de la recesión en la que está sumida la Argentina desde hace 19 meses consecutivos, la más profunda de la historia del país.



El Consejo Económico Social es de hecho una propuesta de Lavagna y que el economista había anunciado durante su candidatura presidencial por Consenso Federal en mayo último, señaló C5N.



Daniel Marx, ex director del Banco Central, ex secretario de Finanzas y jefe de negociación de la deuda externa entre 1989 y 1993, estará a cargo del aérea de Finanzas, pero como ese ministerio será de Hacienda y Finanzas la incógnita que resta es saber si estará al frente de toda la cartera o bien contará con dos nombres.



Otro de los hombres elegidos para formar parte de la cartera económica es Marco Lavagna, hijo de Roberto. Asumirá al frente del Indec con el objetivo de mantener la independencia del organismo oficial de estadísticas recuperada durante la gestión de Jorge Todesca.



Alberto Fernández observó con buenos ojos la labor profesional desempeñada por Todesca al frente de un organismo que estuvo intervenido durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Y ahora Buscará con Marco Lavagna profesionalizar y ampliar la tarea del Indec.



En tanto, Guillermo Nielsen suena fuerte para hacerse cargo del ambicioso plan de convertir a Vaca Muerta en la salvación argentina.



En las últimas horas ganó consenso en el futuro equipo de gobierno que Nielsen podría finalmente asumir al frente de YPF, para manejar desde allí los destinos de Vaca Muerta, la segunda reserva de petróleo y gas no convencional del mundo.



En tanto, Mercedes Marco del Pont será la directora de la AFIP; Alejandro Vanoli conducirá el ANSES; Miguel Pesce estará al frente del Banco Central (BCRA), y Martín Guzmán sería el encargado de renegociar la deuda con el FMI.

Te puede interesar Surge un tapado en Economía: cuál es su plan para reactivar el consumo a corto plazo

Además, como dio cuenta iProfesional, Matías Kulfas estaría al frente de un nuevo ministerio de la Producción, Felipe Solá sería el canciller y Santiago Cafiero ocuparía el cargo de jefe de gabinete. Y se baraja el nombre de José de Mendiguren en el Banco Nación.