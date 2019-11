Duhalde destrozó la gestión de Vidal y dijo que Kicillof "está avivado"

El ex presidente brindó su opinión de la gobernabilidad de la Provincia de Buenos Aires donde evaluó lo que deja el gobierno saliente

El ex presidente Eduardo Duhalde, fue durísimo con el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y, pese a considerarla una persona honesta, cree que no tenía el conocimiento suficiente para hacerse cargo del territorio más grande del país. A su vez, fue optimista con la figura del mandatario provincial electo, Axel Kicillof.



En una nota que brindó a la Revista Almagro, Duhalde sostuvo que "la provincia fue un desastre manejada", y que está cansado "de las invasiones porteñas, sobre todo de esta última que fue masiva".



En este sentido, agregó: "Ya no se soporta que venga gente, no porque sean buenos o malos, que no conocen la provincia. No se puede gobernar la provincia sin conocimiento", y fue más duro aún: "Yo la aprecio a Vidal en lo personal, una persona honesta, conozco a muchos de sus ministros que han venido acá, me parecen buena gente, pero no entienden y acá se trata de entender".



Por su parte, se refirió al próximo gobernador: "No lo conozco ni siquiera de refilón, amigos de él que han sido profesores dicen que es muy inteligente", y agregó: "creo que está avivado".



En otro pasaje de la nota, se refirió a los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Estado Unidos, Donald Trump, como "presidentes barrabravas" ya que "actúan como en la cancha".



Además, asoció la emergencia de este tipo de líderes a la "degradación que vive la sociedad y los partidos políticos". Sin embargo, evitó referirse a ellos como "outsiders": "No son realmente ´outsiders`, son gente que tiene poder y no tiene parámetros morales", definió.