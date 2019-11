Despedirán a los 1.200 trabajadores suspendidos por la crisis en Vaca Muerta

Los sindicatos de Jerárquicos y Petroleros Privados se encuentran en alerta y en el caso de los profesionales ya convocó a reunión de delegados y asamblea ante el inminente despido de 1.200 trabajadores de las empresas de servicios especiales en vaca Muerta.



"Yo no permito suspensiones ni despidos", aseguró a Diario Río Negro el titular de Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo, tras reconocer que desde las empresas de servicios especiales "están diciendo que van a despedir a 1.200 trabajadores".



Desde el congelamiento del precio del crudo y que se sumó a la disparada del Riesgo País y al control de capitales, las empresas de servicios especiales de Vaca Muerta, las que controlan las torres de perforación y equipos de fractura, comenzaron a suspender a buena parte de sus empleados.



A la fecha son entre 1.600 y 2.000 los trabajadores cesanteados, en coincidencia con la baja de unas 13 torres de perforación y la salida del país de varios sets de fractura.



Desde algunas firmas ya se avanzó en el achique de sus plantillas, a través de retiros voluntarios como los realizados por Schlumberger, o incluso con despidos que ahora están frenados en conciliación como los que realizó H&P.



Asimismo, las firmas preparan un total de 1.200 telegramas de despidos que comenzarán a llegar a los trabajadores esta semana.



"Parece que no quieren esperar al cambio de gobierno y lo primero que hacen es cortar por el más débil que es el trabajador", indicó Arévalo y agregó que, "deberían aguantar a que asuma Alberto Fernández y ahí sentarnos en una mesa grande con el Ministerio de Trabajo, los gremios, las provincias y sacar conclusiones, pero no. Dicen que tienen órdenes de sus casas centrales".