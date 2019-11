Felipe González: "Con política monetaria sola no se baja la inflación"

Ex presidente de España destacó el pacto social para bajar precios y salir de la recesión, y criticó la política de altas tasa de interés de Sturzenegger

El ex presidente de España, Felipe González, y actor clave de los Pactos de La Moncloa destacó el pacto social que propone Alberto Fernández con los distintos sectores económicos para frenar la alta inflación y reactivar la actividad industrial y el consumo.

Lo hizo durante la 25° Conferencia Industrial de la UIA, donde también criticó la política monetaria restrictiva que impulsó el gobierno de Mauricio Macri primero con Federico Sturzenegger al frente del Banco Central, luego con Luis Caputo y finalmente con el actual titular de la entidad, Guido Sandleris.

Esa política de altas tasas "solo genera recesión", dijo.

González se mostró crítico de la gestión de Macri no solo por los resultados económicos sino por el discurso del "segundo semestre" y la "pesada herencia".

"Tenía y tengo la convicción de que con política monetaria solo no se puede bajar la inflación, aunque lo digan los libros. Lo que se consigue es encarecer tanto el crédito y endurecer tanto las condiciones del crédito que no se acaba con la inflación y sí se acaba con el aparato productivo. Es la mayor de las contradicciones", señaló.

"En política todos metemos la pata, pero es mejor no meter la mano, que es frecuente -dijo y despertó aplausos y risas-. Todos somos seres humanos y metemos la pata, por eso lo que pido es que se la saque rápido y no se insista en que la pata estaba bien metida pues con más política monetaria no se frena la inflación", insistió según La Política Online.

Para González, los argentinos no son tontos y no creen que el 11 de diciembre las heladeras se llenarán por arte de magia sino que hay un riesgo de que se desilusione a los votantes, pero que con "un pacto de rentas" se puede avanzar aunque pueda parecer "algo antiguo".

Se trata de un acuerdo similar al que hicieron con los Pactos de La Moncloa para "frenar la galopada inflacionista" de los salarios corriendo detrás de los precios.

Y recordó que como "el peor impuesto a la pobreza se llama inflación", el primero en aceptarlo fue el líder del partido comunista español incluso si acordaba dejar a los salarios cinco puntos por debajo de la inflación esperada el primer año.

"Nos pusimos de acuerdo como buenos padres de familia que con las cosas de comer no se juega", recordó y repasó los ejes en los que todos los partidos españoles se pusieron de acuerdo: bajar la inflación, apuntar al crecimiento del capital humano e integración con Europa. Y recomendó a la Argentina un consenso sobre los temas que decidan interlocutores argentinos el cual desarrollarse y crecer "para más de un período, para la alternancia y que cambie el destino histórico de este país".

"Hay que abrir un horizonte de esperanza. Argentina tiene capital humano, tiene recursos (naturales): tiene todo para crecer. Solo les falta una pequeña cosa, ponerse de acuerdo en un perímetro de consenso acerca entre todos acerca de que "sobre esto no vamos a discutir".

Por otro lado, el ex presidente recordó el valor de la palabra y señaló que se pierde credibilidad pidiéndole a la gente que espere seis meses -como hizo Macri con el segundo semestre siempre por llegar- y a los seis meses que espere seis meses más y luego seis meses más, porque se termina en la desconfianza, la incapacidad de mirar un horizonte y viviendo de día en día y perdiendo confianza en la moneda.

Respecto de la mala relación entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, González respaldó la visión que ensaya actualmente el futuro presidente argentino de una integración pragmática y no basada en afinidades ideológicas.

En este sentido recordó que tuvo mayor afinidad con el canciller alemán Gerhard Schroeder que con su par laborista -con quien tenía mayor cercanía ideológica- gracias a que ambos compartían la idea de avanzar en una unión europea con una moneda común lo que era de conveniencia para ambos países. De lo contrario, cada país de Europa iba a ser insignificante en su peso en el orden mundial.