Gremio de trabajadores del gas acordaron aumento salarial y un bono anual: por cuánto fue el arreglo

Serán percibidos tanto por los trabajadores que prestan servicios en las grandes empresas como por todos aquellos que trabajan en empresas tercerizadas

El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital y Gran Buenos Aires (Stigas), acordó con el sector empresario un incremento salarial del 10% a partir del 1 de diciembre y el pago del bono anual.



Según explicó el titular del Stigas, Pablo Blanco, "el aumento del 10% se suma a lo obtenido en el marco de las negociaciones en los últimos meses, con lo cual los trabajadores del gas aumentaron sus ingresos en un 45%".



No obstante, aclaró que "este porcentaje (45%) no cierra las paritarias, ya que el vencimiento de la misma se produce en marzo de 2020, y acordamos con el sector empresario sentarnos a discutir el incremento de los últimos tres meses en febrero del año que viene".



El sindicalista también informó sobre el pago del bono anual, que será de 34.478 pesos, y que se hará efectivo el 14 de enero de 2020, sin ningún descuento.



"Nuestra intención es mantener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de la industria del gas en un época difícil para la economía argentina", manifestó el gremialista.



Finalmente, destacó que el aumento y el bono serán percibidos no sólo por los trabajadores que prestan servicios en las grandes empresas, sino que es extensivo a todos aquellos que trabajan en empresas tercerizadas".