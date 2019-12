Monzó despide a Macri: "Su gobierno terminó siendo un gobierno de obsecuentes"

Aseguró que los funcionarios de Cambiemos "aislaron de la realidad" al Presidente. También elogió a la vicepresidenta electa Cristina Kirchner

El saliente presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, quien fuera uno de los armadores políticos de Cambiemos, repartió críticas para todos los sectores en un reportaje publicado por Clarín.



Habló del error de origen del gobierno de Mauricio Macri, apuntó contra la obsecuencia de sus funcionarios, reconoció el liderazgo político de Cristina Kirchner y anticipó que está dispuesto a "colaborar" con Alberto Fernández.

"El kirchnerismo fue un límite, pero no tenemos que estar viviendo la vida al límite, hay que darle oportunidades", deslizó.



"No soy del PRO. Sigo siendo un afiliado peronista. Eso va a ser así para lo que me quede de carrera política. El peronismo o la unidad básica es el lugar de encuentro que más me ha enriquecido de mi vida, porque la heterogeneidad está en un lugar físico. Nosotros trabajamos para que Macri fuera presidente y trabajaremos con él hasta el 10 de diciembre", indicó Monzó.

"Después del 10 de diciembre voy a trabajar para un espacio político que tenga los mismos criterios que he venido trabajando hasta la fecha. Voy a colaborar para formar una fuerza de centro, que promueva el diálogo y que termine de una vez por todas con la grieta que siempre estamos invocando pero que no hacemos nada para terminar. Voy a poner todo para que sea un espacio amplio, heterogéneo y federal, que son las cosas no hemos logrado durante este tiempo de gobierno", señaló Monzó respecto a su futuro inmediato.



"Cambiemos comienza un espacio de búsqueda de identidad de las partes. Me gusta pensar en una destrucción creativa de lo que se ha construido para volverse a construir desde otro lugar, un lugar mucho más federal. El radicalismo tendrá un lugar más preponderante, porque tiene más anclaje a nivel nacional y tiene candidatos presidenciales con capacidad para competir, como Martín Lousteau y Alfredo Cornejo. Horacio Rodríguez Larreta puede ser una cabeza importante que surja a nivel nacional por parte del PRO y hay que ver cómo se acomoda ese peronismo de los últimos años. Debe haber un denominador común: terminar con la grieta y con los flagelos que nos vienen persiguiendo desde hace mucho tiempo", explicó.





Respecto a cuál fue el peor error de Macri, Monzó aseguró: "El principal error fue con el diseño de gobierno. Marcos Peña ha sido una persona muy importante en el país y ha sido muy importante para Mauricio Macri. Marcos Peña ha mejorado mucho a la figura de Mauricio y ha aportado mucho. El poder es transferido por quien conduce el gobierno y Mauricio lo cargó en exceso, al definirlo como sus ojos y su inteligencia".

"El objetivo de Marcos es cuidar a Mauricio y ese objetivo, ese error de origen, marca los errores siguientes. Hace que los gobiernos tengan un perfil más de cortesanos que de gente que legitima políticamente. Ese error te lleva aislarte de la sociedad y aislar al presidente o al jefe de la realidad, porque la perdurabilidad de todos sus funcionarios depende más del humor de quien manda que del humor de la gente. Por lo tanto, termina siendo un gobierno de obsecuentes", agregó en declaraciones a Clarín.

"El Presidente no se rodeó de gente que tuviera legitimación política propia, que trajera un prestigio anterior frente a la sociedad, que discutiera las órdenes. Los funcionarios de este gobierno casi en un cien por ciento ?"?salvo Rogelio (Frigerio) y Patricia (Bullrich)​?"? dependen del poder de turno, siempre tendieron a mirar más al jefe que a la gente. Esto lo llevó a aislarse y a creer que una semana antes de las PASO podíamos ganar la elección. Y eso nos llevó a que 12 de agosto y durante 10 días viéramos a un presidente desnudo que le endilgaba a la sociedad la responsabilidad del resultado electoral. Vimos a un presidente enojado, porque llegó a una situación tan virtual y la realidad fue tan contundente que no lo pudieron aceptar. Ese es el error principal", agregó.