Cristina Kirchner a Alberto Fernández: "A ese no lo quiero ni como chofer"

Los viajes de Cristina Fernández de Kirchner a la isla de Cuba provocan la engañosa sensación de que Alberto Fernández es autónomo, afirma el escritor y analista político Jorge Asis a través de su blog personal.

"Para que Alberto El Estadista se asegure el caramelo de madera de la centralidad es necesario que La Doctora vuelva a desplazarse, pronto, hacia La Habana", señala "el Turco" Asis.



"Con La Doctora instalada en Uruguay y Juncal, en el piso que admitió superiores desfiles, por mera presencia se reproduce el desgaste de Alberto. Pasa a ser lateral", agregó.



"Desde el primer sopapo electoral de agosto, propinado a Mauricio, El Ángel Exterminador, La Doctora se mantuvo en un legitimado segundo plano", indicó el escritor.



Alternaba la monotonía de las presentaciones de "Sinceramente", libro compuesto para homenajear a su marido extinto, con las desgarradoras excursiones hacia La Habana.



"La magnitud de la ausencia, en La Habana, era redituable. Generaba el vacío, que fue aprovechado por los amigos de Alberto. Los que suponían crear el albertismo", precisa Asis.



"Es cuando florece el mito de la cero injerencia de La Doctora", agrega.



"Proliferaban en emisiones de cable los nombres de los elegidos por Alberto. Ideales para conducir un municipio de mediana intensidad", puntualiza Asis.



El mito de la cero injerencia se desvaneció justamente después del último regreso.



"A ese no lo quiero ni como chofer", le habría dicho La Doctora a Alberto El Estadista, por determinado indeseable propuesto para conducir algún organismo con caja propia.



"La Doctora también se refirió al héroe inmaculado que había sabido ahorrar durante el segundo reinado. Aspiraba jurar de nuevo por la Patria", detalla el analista político



Según Asis, Cristina Kirchner dijo: "Ese me c… en 2015 y me c… en 2017, no se te ocurra traerlo ni para servir café".



"Como aquel otro que se había largado a hablar mal de nosotros cuando estábamos rodeados", agregó Cristina, según indica Asis.



"La Doctora lo reduce, lo neutraliza, lo vuelve al cauce natural. Como si de pronto fuera un secretario habilitado", señala el escritor respecto a la relación Cristina - Alberto F.