Economía del conocimiento: JP Morgan, Accenture, Exxon Mobil y PwC ya piensan en crear más empleo

Los Centros Globales de Servicios representan el 60% de las exportaciones de la economía del conocimiento. Expectativas ante el nuevo Gobierno

La economía del conocimiento prepara sus motores. En menos de un mes comienza un nuevo régimen. Y como no todo es software en la vida, para arrancar la nueva etapa fuerte de un sector que genera u$s6.000 millones al año, el foco está en los centros de servicios profesionales, que aportan el 60% de esa facturación.



¿Y qué entra ahí? Mucho. Para ser precisa, todos los servicios que pueden ofrecer profesionales en su más amplia diversidad. Este grupo genera unos u$s3.600 millones en exportacioines, y de tan amplio a la misma industria le cuesta discriminar que tareas.



La mitad de esa actividad la desarrollan hacen los centros de servicios globales de grandes empresas como JP Morgan, Accenture, PWC, Exxon Mobile. Ellas solas facturan u$s1.800 millones con un nivel de crecimiento que ronda el 15% anual.



"Estas cifras esconden algo que no se conoce: la Argentina cuenta con varios centros de servicios globales mediante los cuales les brindan diversas prestaciones a sus casas matrices. Son empresas que eligen lugares donde hay capacidad profesional y la Argentina los ofrece. Estamos mejor posicionado que las Filipinas para dar servicios a los Estados Unidos, por ejemplo", describió Luis Galeazzi, presidente de Argencon, la cámara que nuclea a las empresas de servicios de conocimiento (SBC) durante una conferencia de prensa.



"La Argentina ha ido cosechando parte de esa política de tener Global Delivery Centers, que se encuentran distribuidos en distintos lugares del planeta. Hoy facturan unos u$s1.800 millones y generan miles de puestos de trabajo", agregó el ejecutivo.



La ley de economía del conocimiento comenzará a regir a partir del próximo 1° de enero de 2020. Son nueve sectores los que tendrán beneficios fiscales durante 10 años, con el mismo objetivo que tuvo una promoción idéntica con el sector del software y los servicios informáticos entre 2004 y 2019: impulsar el desarrollo de la industria, la exportación y la creación de trabajo.



Ellos son:

-software y servicios informáticos,



-producción audiovisual,



-biotecnología e ingeniería genética,



-servicios geológicos y de prospección,



-industria aeroespacial y satelital,



-servicios profesionales de exportación,



-neurotecnología y nanociencia,



-inteligencia artificial, robótica e internet de las cosas.



Los Global Delivery Centers se encuadran en los servicios profesionales de exportación. La facturación supera a la de software y servicios informáticos, aunque en los últimos dos años se mantuvo estancada en dólares producto de la devaluación que afectó al país.



Aún así, las fichas para el inicio de esta segunda ley promocional están puestas ahí. Las empresas que participaron de la conferencia de prensa incrementarán sus planteles profesionales en los próximos tres años y de a miles.



"En los centros globales de servicios hay prestaciones de alto, medio y bajo valor agregado. Argentina se ubica entre el segmento alto y medio porque ya no puede competir en el de bajo valor agregado", sostuvo Galeazzi. Se trata del sector de call centers, que tuvo un auge vertiginoso tras la crisis del 2001 pero que, con el correr de los años, fue perdiendo frente a otros países más competitivos en este segmento.



Pese a ello, que la Argentina se posicione en los escalones más altos es bien considerado por la industria en general y sus referentes en particular.



"Acá hay un negocio importante que genera divisas", subrayó Galeazzi. Los estudios propios señalan que, producto de los beneficios fiscales, por cada dólar con beneficio fiscal se produce u$s1,72 de ingreso. "Esto genera mucho empleo", siguió.

El ojo en el empleo

De la rueda de prensa participaron los presidentes de JP Morgan, Facundo Gómez Minujin; de Accenture, Sergio Kauffman, anfitrión del encuentro; de Exxon Mobil, Gabriel Becce; de PWC, Santiago Mignone, además de Daniel Colina, ex funcionario de la subsecretaría de servicios tecnológicos y asesor de Argencon.



Estas empresas contratarán a más de 3.000 personas en los próximos tres años. Accenture cerrará el año con un plantel de 10.000 profesionales. JP Morgan que, este 2019, completó su plan para cubrir su centro de servicios con 2.000 trabajadores, prevé incorporar a 500 más en tres años.



Lo mismo que Exxon Mobil, que prevé sumar un 15% de personal a su plantel de 1.900 profesionales, y que PwC que espera llegar a un centro compuesto por 4.000 personas en el período mencionado.



"Nosotros instalamos el centro de servicios aún cuando el que competía por su instalación era Chile, con su oferta de estabilidad económica y de negocios. Pero estamos acá por el talento. Porque acá hay un índice de capacidad argentina de transgredir, de modificar las cosas y replantearlas. Y esto posicionó al país aún mejor que los que contaban con mejores índices PISA", comentó Gómez Minujin, justo en un día en que se conocieron los resultados de los niveles de rendimiento de los estudiantes argentinos.



"Pero esto ya no es tecnología. Estamos abriendo un centro de abogado. El 10% de los servicios que se prestan de la Argentina es legal", agregó.



Santiago Mignone, de PwC, subrayó que "el principal destino de los servicios que ofrecemos es Estados Unidos, y algo de la Unión Europea. Este sector tiene la ventaja de la diversidad geográfica. Los centros pueden estar ubicados en cualquier lugar del país".



A su turno, Gabriel Becce, de Exxon Mobil, indicó que "en la medida en que probás nuevos conceptos, y funcionan, se busca qué otras nuevas tareas hacer". Y eso es lo que está sucediendo con la compañía que busca incrementar su plantel en un 15 por ciento.



"Hay que mirar las cosas desde este perspectiva –siguió Kaufman, de Accenture- Los profesionales juniors en su primer año de trabajo cobran unos $50.000 que son alcanzados por el beneficio. Y a partir del segundo año de trabajo ya comienzan a generar dólares que entran al país".



Claro, esos dólares están afectados por las mismas regulaciones actuales de cualquier otro sector que exporta. Traen dólares que se convierten en pesos. Aspecto que no le cae simpático a nadie, tampoco a este sector que, como el campo, también está afectado por las retenciones. En el caso particular del software y los servicios informáticos, desde este año comenzaron a pagar retenciones, obligación que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020. Siempre que no haya ninguna nueva disposición futura.



Es un fantasma que ronda a la industria del software y de los servicios informáticos y también a la de economía del conocimiento toda. Durante la conferencia de prensa en las oficinas del edificio inteligente que Accenture posee en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios, y ante la pregunta de este medio sobre si esperan nuevas retenciones como el campo, no hubo respuesta contundente. Pero hay dudas, nadie se juega a que vayan a quedar indenmnes de los tiempos que soplarán a partir del 10 de diciembre próximo.



Por eso ponen el acento en la creación de nuevos empleos y en las oportunidades que se pueden abrir a futuro. "Es una oportunidad hasta para tener centros de medicina", disparó Gómez Minujin. Y tiene razón.



Sólo que habrá que esperar hasta el viernes para saber quién será el interlocutor de esta industria. Hasta ahora lo es Fernando Peirano, a quien ya se da por seguro responsable del área de Ciencia y Tecnología.