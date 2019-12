Bolsonaro advierte que Argentina "perderá más" que Brasil en caso de enfrentamiento

El mandatario dijo que optará por el pragmatismo en el trato con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, que asumirá el próximo martes 10

Argentina perdería "mucho más" en caso de que se deterioren las relaciones con Brasil, advirtió este miércoles el presidente brasileño Jair Bolsonaro.



Sin embargo, el mandatario dijo que optará por el pragmatismo en el trato con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, que asumirá el próximo martes 10.



Para Argentina, Brasil es el segundo socio comercial, mientras que para el gigante suramericano Argentina es el tercero.



En vísperas de la Cumbre del Mercosur, Bolsonaro dijo este miércoles que Argentina "giró a la izquierda. Vamos al pragmatismo. Pero si hay un enfrentamiento, Argentina pierde mucho más. No quiero perder un dedo así que continuaremos haciendo negocios"



En el Palacio de Alvorada, donde se detuvo para saludar a un grupo de simpatizantes, el jefe de Estado dijo que el país vecino está atravesando una situación económica "muy complicada" y criticó la posibilidad de que el Banco Central argentino emita papel moneda ante una crisis.

"Tenemos que cumplir los contratos. No podemos cancelar acuerdos porque perderíamos credibilidad", apuntó.



El presidente subrayó que no abandonará la reunión del bloque económico, que se celebrará en Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, "con las manos vacías", y citó, por ejemplo, la posibilidad de cerrar el acuerdo automotriz con Paraguay.



La iniciativa incluiría en la unión aduanera una de las únicas cadenas de producción que actualmente están fuera del régimen especial.



Como el sector automotriz no estaba incluido en las reglas comerciales del Mercosur, se firmaron tratados bilaterales entre los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay.