Mondino: "Guzmán ha estudiado mucho, pero tiene poca experiencia"

Dijo que el futuro ministro de Economía es especialista en deuda, flujo de capitales y políticas cambiarias. pero le falta trabajar desde adentro del poder

El economista Guillermo Mondino se encuentra en Nueva York, desde donde dio su opinión sobre el nuevo ministro de Economía, el joven Martín Guzman.

Según su conocimiento, el nuevo ministro de Economía es especialista en "deuda, flujo de capitales y políticas cambiarias, que son tres temas importantes para Argentina".



También dijo que "es muy estudioso, pero tiene poca experiencia".



"Es un tipo joven y relativamente poco conocido en Argentina. Está trabajando efectivamente desde hace cuatro o cinco años junto con (Joseph) Stiglitz en esta nueva fase de la vida del estadounidense, post Premio Nobel. Se trata de una fase ya no de desarrollo de temas económicos profundos, sino de cómo hacer política económica", contó en Cadena 3.



"Guzmán se ha venido especializando en escribir sobre temas de la deuda, aunque no solamente en eso, sino también en flujo de capitales y políticas cambiarias. Son tres temas importantes para Argentina", destacó.



Sin embargo, aclaró que el académico de la Universidad de Columbia "no ha escrito especificamente sobre Argentina", y tampoco "tiene experiencia en política".



"No es un ex funcionario, y tampoco tiene experiencia en negociaciones internacionales complejas. Nunca ha participado en una reestructuración de la deuda. Las ha estudiado, pero una cosa es mirarlas de afuera y otra de adentro", explicó.



"(Guillermo) Nielsen tenía experiencia en haber trabajado en la reestructuración de 2005, pero después no había estudiado otras. En cambio, Guzmán sí las ha estudiado, pero no tiene la experiencia", comparó.



"Uno espera que los años de estudio le sirvan para compensar la falta de experiencia", completó.