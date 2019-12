Stiglitz felicitó a Guzmán por su nuevo cargo como ministro de Economía

El premio Nobel de Economía saludó a su discípulo a través de las redes sociales después que fue confirmado como el próximo ministro de Economía

El premio Nobel de Economía de 2001, Joseph Stiglitz, felicitó a Martín Guzmán, quien fue designado oficialmente este viernes como próximo ministro de Economía.

Te puede interesar Atender la crisis financiera de las empresas, primer objetivo del Banco Central de Alberto

"Felicitaciones a Martín Guzmán, el nuevo ministro de economía de la Argentina", indicó en su cuenta de Twitter.



El futuro funcionario fue confirmado por Alberto Fernández en conferencia de prensa, quien aseguró tener una "enorme confianza" en él.



Con apenas 37 años y sin experiencia en el ámbito político, Guzmán tendrá una difícil tarea por delante: una de las inflaciones más altas del mundo, una actividad en caída libre y el desafío de renegociar una pesada deuda.



Guzmán se graduó en la Universidad de La Plata y tiene un doctorado en Brown University. Actualmente trabaja como investigador de la Universidad de Columbia, en el equipo del propio Stiglitz.



"Es alguien a quien en los últimos tiempos he consultado mucho por los problemas que tiene Argentina en materia de deuda", dijo el presidente electo Alberto Fernández al confirmar su designación.



El principal objeto de investigación de Guzmán es la reestructuración de la deuda, una de las razones que lo llevaron a ser elegido. "Nadie quiere un default. Argentina necesita generar capacidad de repago (...) Si la economía argentina no sale de esta espiral recesiva no va a poder pagar la deuda más adelante", explicó Guzmán en una entrevista radial en octubre.