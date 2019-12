Alberto Fernández le pidió "un esfuerzo" al campo: "No estamos aumentando ninguna retención"

El presidente Alberto Fernández salió al cruce de las críticas del campo por el sorpresivo aumento de las retenciones agropecuarias. Les pidió a los productores y representantes del sector que "no se inquieten", pero remarcó que "todos deben hacer un esfuerzo" frente a la crisis.



"Lo que estamos haciendo en dejar en pie las retenciones que puso Macri. No estamos aumentando ninguna retención", dijo el jefe del Estado en declaraciones radiales



"Macri había puesto una limitación con una suma fija de cuatro pesos por dólar en un momento que el dólar valía menos de la mitad de lo que vale hoy", agregó.



Fernández argumentó que tuvo que tomar "una decisión imperiosa" por la situación fiscal del país. Y sostuvo que intenta "ordenar" el esquema de retenciones que dejó su antecesor. "Lo que hay que entender es que todos tenemos que hacer un esfuerzo y el campo también", advirtió.



Con la publicación en el Boletín Oficial de un decreto y de una resolución, el Gobierno dispuso ayer una suba de las retenciones que generó malestar entre los productores.



Al eliminar el esquema de una suma fija más un porcentaje para cobrar derechos de exportación, establecido por la anterior administración, el Ministerio de Agricultura, a cargo de Luis Basterra, elevó al 30% las retenciones a la soja, que hasta ahora eran del 18% más $4 por dólar. Trigo, maíz y otros productos tendrán una tasa del 12%, en tanto que carnes, leche en polvo, harinas y legumbres tendrán 9 por ciento.



"No estamos agregando más retención o poniendo más retenciones", remarcó Fernández.



El Presidente les pidió a los representantes del campo y productores que "no se inquieten porque las retenciones por las que se generó todo este revuelo son las que existen".