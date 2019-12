Cuál es el precio del dólar para un argentino en Punta del Este y Montevideo

A pesar del dólar turismo. el país vecino sigue siendo uno de los destinos elegidos para pasar las vacaciones y también para hacerse una escapada

Aunque el dólar turista haya incrementado el costo de los viajes al exterior de los argentinos, Uruguay sigue siendo uno de los destinos elegidos tanto para pasar las vacaciones como para hacerse una escapada durante estas Fiestas.

En este contexto, ¿cuál es la mejor forma de pago cuando se cruza el charco?, y ¿qué pasa con el dólar allí?

Frente a la pregunta si hay un precio definido para el dólar en el país vecino, la respuesta es no: hay cotizaciones bastante diferentes.



En el kiosco de la terminal de Montevideo, unas papas y un jugo se venden a 8 dólares. "Estamos tomando 33 pesos uruguayos por dólar", explica la empleada a Clarín, que reconoce que no es un buen negocio para el turista, pero advierte que no hay otro local cercano para comprar comida. Mientras que el plan b es visitar una casa de cambio que está a pocos metros. En ese otro lugar, la cajera responde con total naturalidad que el mismo dólar, que a diez pasos se acepta a 33, está 27,50.



Los taxis de la terminal de micros de Punta del Este también reciben moneda extranjera: "El dólar lo agarramos a 35", avisa el conductor, quien cobra por la segunda valija y que eso no va a figurar en el ticket. Los pesos argentinos los toma a 100 por dólar y sostiene que incluso así "está perdiendo plata".

"La moneda de ustedes no vale nada", dice.



En el caso de la cena, la situación mejora un poco. En el bar elegido para probar unos típicos chivitos uruguayos, un dólar ya vale 37 pesos locales.

Los bancos y casas de cambio están más cerca de estos últimos valores: en el Banco República se consigue hasta 37,75 pesos uruguayos por dólar. El cambio en Gales está 35,95, consultando por teléfono aunque aseguran que, en el lugar, pueden "mejorar unos puntitos". La recomendación de los que viven en Punta del Este es no comprar uruguayos en los shoppings ni en la zona de La Barra.



Los supermercados también permiten el pago en moneda extranjera y entregan vuelto en uruguayos. En algunos restaurantes y paradores de Punta del Este, con la intención de atraer público argentino, estiran un poquito más el valor del dólar y lo reciben a 40 pesos uruguayos.