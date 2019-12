Consumo: 2019 cierra en baja por cuarto año consecutivo y analistas anticipan un duro 2020

Para el año próximo, el pronóstico es de una merma de 5,7%, que podría convertirse en entre menos 1% a 1,5% de crecimiento, si las medidas resultan

Por cuarto año consecutivo, el consumo masivo cerrará en baja. Cayó 4,5% en 2016; otro 3,1% en 2017; se atenuó a una baja de 1,5% en 2018 y lo hará en torno a 7% este año. Y el peor escenario es que no ha encontrado un piso y puede seguir cayendo también en 2020.

La inflación afecta a todos los escalafones socioeconómicos, pero esencialmente a los sectores de menores recursos, que son los que más ingresos destinan a la compra de estos productos y los que explican la mayor parte del consumo. Según datos de Scentia, el 91% de las personas que tiene algún tipo de ingreso gana, en promedio, $16.000 por mes, mientras que el 91% de los hogares tiene ingresos promedio por 43.000 pesos.



"Cuando hacés una canasta de productos empaquetados y le sumás los frescos, mientras que en 2018 en esa canasta se iba el 60% de los ingresos de la gente, este año se fue el 75%. Por lo tanto, hasta que no se recupere la capacidad de compra, la situación del consumo se va a continuar deteriorando", remarcó el consultor Osvaldo del Río, de Scentia.



El pronóstico más pesimista de esta consultora, el año pasado, era que el 2019 cerraría con una caída del 4,8% respecto del 2018. Pero el escenario fue aún peor al esperado: más devaluación, más inflación, tasas de interés en alza y una pérdida de poder adquisitivo superior a la proyectada. Por ende, el año cerrará con una contracción de las ventas de supermercados y autoservicios del orden del 7 por ciento, según consigna Infobae.



Para el año próximo, el pronóstico es el mismo: una merma de 5,7%, que podría convertirse en entre menos 1% a 1,5% de crecimiento, si las medidas que ejecuta el Gobierno tienen impacto positivo.



Desde el Gobierno remarcaron en varias oportunidades que el objetivo será impulsar el consumo, con la mejora del poder adquisitivo, con foco en los que menos tienen. Por eso, está por salir un decreto que fija un piso de suba salarial para garantizar una recomposición de ingresos.



Cuando se analiza la serie histórica del consumo, que tiene como año base 1996, se puede comprobar que el peor año fue 2003, en tanto que los dos mejores, 2013 y 2015. De acuerdo con el director de Scentia, el nivel de consumo masivo del 2019 cerrará 24% por encima de la de 2003, pero si se ajusta por el crecimiento poblacional, apenas superan 7 puntos los niveles de aquel año. Por lo tanto, "estás mejor que en 2003, pero cada vez te acercás más", agregó Del Río.



Desde la consultora Nielsen, en tanto, también prevén un escenario complejo de cara al año próximo, mientras que el 2019 terminaría con una contracción de la demanda en torno al 12%. Si bien en los últimos meses comenzó a percibirse una desaceleración en la caída, tiene que ver exclusivamente con factores comparativos, ya que la segunda mitad del año pasado mostraba cifras muy negativas.



"Seguramente, en los próximos meses pase lo mismo. Capaz veamos caídas de consumo más bajas, pero se va a deber más a la base más baja de comparación. Hoy no hay ningún indicador económico que diga que la situación va a cambiar. La inflación sigue alta, los salarios no se están acomodando y las acciones que hasta ahora ha tomado el Gobierno apuntan a frenar todo y ver cómo luego se empieza a reactivar", precisó a Infobae el director comercial de Nielsen, Facundo Aragón.



"Hay que entender cuál es la expectativa de consumo. Si es volver a la situación de hace 5 años no es real. Puede haber algún tipo de reactivación, pero no me imagino un escenario de crecimiento del consumo de entre 10 y 15 puntos como crecía en esa época, sino de 3 o 4 puntos. Capaz empezamos a dejar de caer, pero aún no llegamos al piso", enfatizó el directivo