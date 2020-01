La CAME pide que los aumentos sean "diferenciales por región, tamaño y tipo de empresa"

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reconoció este sábado la "necesidad de una recomposición salarial" para la reactivación del consumo, aunque solicitó que los aumentos sean "diferenciales por región, tamaño y tipo de empresa".



"CAME reconoce la necesidad de una recomposición salarial, fundamental para que se reactive el consumo, aunque solicita que los aumentos sean diferenciales por región, tamaño y tipo de empresa, porque hay sectores más afectados por la crisis", indicó la entidad en un comunicado.



Según la organización patronal, en base a declaraciones de empresarios, la "mayoría de las pymes estamos pagando dos cuotas del bono de $5.000 -que eran cinco cuotas de $1.000- y ahora el decreto establece un incremento salarial de $3.000 más y $1.000 extras en febrero, y a todo esto hay que sumarle también los compromisos anteriores de paritarias".



En este sentido, la CAME consideró que "los incrementos determinados por el Gobierno deberían ser absorbidos no sólo para futuras negociaciones paritarias sino también en las escalas vigentes atentos a la coyuntura actual, porque a las pequeñas y medianas empresas les preocupa enfrentar más costos cuando ya la rentabilidad y competitividad están comprometidas desde hace meses".



El Gobierno oficializó este sábado el aumento de salarios de $4.000 para los trabajadores del sector privado, que serán a cuenta de futuras paritarias, según el Decreto 14/2020 publicado en el Boletín Oficial.



Se dispone un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, que ascenderá a $3.000 desde este mes y, a partir de febrero, se deberá adicionar a dicho incremento la suma de $1.000.