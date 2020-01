Recta final del subte: Roggio se juega a "darlo vuelta" tras perder la fase técnica con Eurnekian

El consorcio Keolis-Helport se impuso en la primera instancia de la compulsa. En Metrovías confían en "dar vuelta el resultado"con la oferta económica

El destino del subte porteño sigue en la indefinición. Superados los plazos de 2019, y con un permiso de administración otorgado a Metrovías hasta tanto se conozca el resultado de la licitación vigente, el resultado final de la compulsa que protagonizan Roggio-Metrovías y Keolis-Helport –esta última, controlada por Eduardo Eurnekian– con suerte recién se conocerá el mes próximo.

De imponerse Metrovías, el servicio quedará liberado de cualquier instancia de transición y el funcionamiento se irá ajustando desde la estructura actual. Distinto es el escenario si el triunfador es el binomio rival. El ingreso de otro administrador implicará un período de adaptación y reacomodamiento de la prestación de al menos un trimestre.

Hasta el momento, y tras conocerse las respectivas ofertas técnicas acercadas por cada uno de los consorcios, lo que va del proceso muestra a Keolis-Helport sacando "media cabeza" de diferencia. Sucede que la dupla obtuvo una calificación de 907.5 puntos versus los 891 de la firma que controla Roggio.

Sin embargo, en el seno de la actual operadora del servicio hay confianza en que el resultado se revertirá luego de que se conozcan las respectivas propuestas económicas.

Señalan que, justamente, el "sobre 2" comprende el 60% de la licitación. "Tranquilamente lo podemos dar vuelta si logramos una ventaja fuerte en la oferta económica. Y tenemos con qué", aseguró a iProfesional un vocero de Metrovías.

"Somos el único oferente que contempla una inversión con recursos propios del orden de los 150 millones de dólares. Fuera de Metrovías no hay una propuesta así. La intención es poner en valor los talleres de Polvorines y San José, por ejemplo. En tanto, los puntos de las propuestas técnica y económica se suman, el resultado final puede ser directamente diferente", añadió la fuente consultada.

Desde Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) reconocieron que el aspecto económico puede modificar la tendencia iniciada por el "sobre 1" , y también señalaron que, de aquí al 22 de enero, rige la posibilidad de que los actores impugnen las presentaciones técnicas presentadas y dadas a conocer hace escasos días.

"El día 22 los consorcios nos harán entregas de sucesivos informes y ahí sabremos si hay impugnación o no. De no ocurrir esto, habrá una reunión del directorio de SBASE para avanzar a la instancia económica. Ahí directamente se analizarán los presupuestos que proponen las empresas", señalaron a iProfesional desde la estatal.

La fuente consultada aclaró que "los ítems contemplados en cada sobre no tienen la misma consideración" de parte los evaluadores, aunque sí reconoció que el resultado de la compulsa derivará de la sumatoria de los puntos generados en cada sobre.

"Hay confianza en que se llegará al resultado en esta primera parte del año. La evaluación económica debería hacerse mucho más rápida que la cuestión técnica. Después, cada consorcio definirá su forma de mantener o iniciar la operación, según quien se imponga", indicaron desde SBASE.

Metrovías sigue operando

Mientras tanto, y tal como se fijó a fines de diciembre, Roggio continuará a cargo de las operaciones del subte de la Ciudad de Buenos Aires hasta tanto se defina el proceso de licitación abierto por el gobierno porteño.

"SBASE tiene potestad para establecer algo así. Por eso se definió esa opción. Lo que se hizo es asumir la naturaleza de servicio público del subte para, en simultáneo, establecer la obligación del operador de no abandonar la prestación. El directorio de SBASE estableció que Metrovías no puede dejar de prestar el servicio hasta tanto no se resuelva la licitación", expresaron fuentes de la estatal.

En el último tramo del mes pasado, se acordó que la empresa seguiría administrando las distintas líneas "hasta tanto el adjudicatario de la concesión tome efectiva posesión del servicio".

Se estima que el negocio de la operación y mantenimiento del subterráneo porteño representa una suma de más de 5.500 millones de pesos anuales.

De no resultar ganadora Metrovías, el consorcio que integra Eurnekian pondrá punto final a los 25 años de explotación ininterrumpida del servicio por parte de la empresa.

"Si no sigue la operadora actual, la compañía que asuma enfrentará un lío operativo y eso les consumirá varias semanas. También deberá negociar con los sindicatos. Todo eso hace suponer que el proceso consumirá un buen tiempo más", advirtió a iProfesional una fuente que sigue el minuto a minuto de este proceso licitatorio.

Piden estatizar

En paralelo a este proceso, los sindicatos también se expresaron respecto de lo que viene para el servicio en Buenos Aires. "Para mí hay que estatizar los subtes y los colectivos", declaró en las últimas horas el secretario general de Metrodelegados, Roberto Pianelli.

En concreto, el dirigente se refirió a la extensión de la concesión a Metrovías hasta que se designe un nuevo operador en licitación. Según denunció el sindicalista, el proceso está "recontra demorado" porque ninguna empresa quiere hacerse cargo porque "es un negocio de volumen chico".

Asimismo, y ya consultado por la situación de piezas con asbesto en el subte, Pianelli expresó que los trabajadores sienten "una gran frustración porque estuvimos veintipico de años manipulando piezas con amianto y nos lo ocultaban".

"Manipulamos cosas como si fueran plástico o madera y era veneno puro. Nos preguntamos qué hicieron para cuidarnos, porque no hubo seguimiento médico", sostuvo.

"Exigimos que estos elementos sean retirados y que seamos cuidados porque el amianto provoca enfermedades a largo plazo. Hay 10, 15 años de latencia. Debemos exigir que metan a los trabajadores en una vigilancia médica y que todos los años les hagan estudios específicos para ver si le aparecen síntomas", agregó el gremialista

Sobre el futuro del transporte, el metrodelegado advirtió que "hay que tener una política" y reclamó la estatización del servicio ya que "las empresas hacen negocios y no están al servicio de la gente". Además, consideró que "el negocio del subte de Buenos Aires es atractivo para las grandes empresas".

"(Horacio Rodríguez) Larreta recorrió todo el mundo pidiendo que vengan a la licitación: vinieron 30 países y cuando llegaron vieron que es un negocio de volumen chico. Entraron tres empresas: Metrovías, asociados con el Deutsche Bahn; Keolis, con Eurnekian y RATP, que es la empresa del metro de París, que hace 15 días se retiró de la licitación", agregó.

Sin embargo, según relató Pianelli, "la situación en Argentina para hacer negocios es complicada, sumado a los problemas políticos de la Ciudad, es más fácil renovar con una empresa argentina".