La baja de la tasa y el plazo fijo UVA son medidas del Gobierno para impulsar el ahorro y el acceso al crédito productivo

Economistas opinaron que la baja de la tasa de referencia de la Leliq que dispuso el Banco Central y el lanzamiento del plazo fijo UVA son medidas que tienden a promover el ahorro y el acceso al crédito productivo y de consumo.



La entidad que conduce Miguel Pesce redujo este jueves la tasa de interés de la Leliq de 52% a 50%, al tiempo que lanzó un plazo fijo a 90 días, que se ajustará por el índice de inflación y al que se le sumará una sobre tasa de al menos 1%, que podrá ampliarse según cada banco.



La baja "abrupta y rápida" de la tasa de la Leliq "tiene el objetivo de bajar el costo de financiamiento del Banco Central de las Leliqs, y la idea es llevar a los bancos hacia la economía productiva; es de esperarse que aparezcan nuevas líneas de crédito direccionadas a la inversión productiva", dijo el economista Ariel Setton.



"Esto, en consecuencia, va a generar que las tasas de los plazos fijos bajen, y está en concordancia con los plazos fijos UVA precancelables", agregó.



Consultado sobre si se espera que los ahorristas salgan del dólar para pasarse al plazo fijo UVA, respondió: "no imagino que quienes ya estén dolarizados vayan a invertir en pesos".



Agregó que el plazo fijo UVA "puede llegar a ser un instrumento nuevo para los nuevos ahorros", y consideró que "en un contexto de cepo y disminución de tasa de interés, que el pequeño ahorrista tenga la capacidad de al menos mantener el poder adquisitivo en peso va más al flujo que al stock".



"No están buscando una reversión de la dolarización, sino que no se generen nuevas presiones para el dólar", indicó.



Por su parte el analista de Reserch for Traders, Gustavo Neffa, dijo que "hoy el stock de pases pasivos del Banco Central es más alto que el stock de Leliqs, se le ha restringido a través de una fórmula también la participación de muchos bancos en el mercado de Leliqs, con lo cual todo apunta a que las Leliqs sigan disminuyendo su peso".



"Pero ojo -dijo-, alerta porque también los pases pasivos son instrumentos financieros que son el reemplazante natural de las Leliqs, con lo cual es un instrumento puramente de política monetaria de corto plazo y no descartamos tampoco que haya Leliqs a futuro a plazos más largos", observó.



Acerca del plazo fijo UVA, señaló que "es una excelente decisión. Hoy las tasas de interés de los plazos fijos están mirando la inflación proyectada al año que viene que es aproximadamente 42% según el REM del Banco Central, totalmente negativa en términos reales".



"Esto viene a reforzar la idea de preservar el ahorro y no favorecer tanto el consumo, esto me parece muy positivo porque en realidad un plazo fijo debería darte la inflación y algo más, así que plazo fijo con interés UVA más el 1% a 30 días es excelente. Siempre y cuando sean transparentes las cifras de UVA que descansan sobretodo en el cálculo de la inflación minorista", dijo Neffa.



En tanto, el economista e investigador de la Universidad de San Martín, Enrique Dentice, analizó que el Gobierno "está haciendo todo lo que se puede con muy pocos recursos y trabajando a contratiempo con la mira puesta en marzo".



"La gente tiene aversión al peso, y bajarle la tasa los va a llevar a buscar otra modalidad para hacerse de dólares. Una tasa al 50% sigue siendo altísima, y resulta tan insoportable como la de 80% para el sector productivo", señaló Dentice en diálogo con Télam, para remarcar que "la prioridad sigue siendo el perfil de deuda".



A su turno, la economista Eva Sacco dijo que "desde el 19 de diciembre, el BCRA dispuso una baja de 13 puntos en las Leliqs. Es una baja no menor, aunque aún sigue estando en valores muy altos".



"Bajar la tasa de golpe, lo que implicaría desarmar las Leliqs de golpe, es muy peligroso. Por eso el BCRA está eligiendo actuar con precaución pero sostenida y consistentemente", consideró.