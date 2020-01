Trabajadores rurales también recibirán el aumento de $4.000 dispuesto por decreto

El decreto presidencial los había excluido, pero un informe del Renatre advierte que en 2019 el 83% de los trabajadores del sector no estaba registrado

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) acordó este viernes con la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) extender a ese sector el aumento de $4.000 en dos cuotas dispuesto por decreto por el gobierno de Alberto Fernández.



Inicialmente, el decreto 14/2020 establecía que los empleados públicos, el servicio doméstico y los trabajadores no estaban alcanzados. Sin embargo la UATRE y la CNTA acordaron extenderlo a todos los trabajadores del sector.



Por otro lado, se da por descontado que el impacto de la medida no será significativo. Es que el 83% de los trabajadores rurales de las distintas economías regionales del país se encuentran en la informalidad. Así lo consigna el último informe del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) sobre los relevamientos realizados durante el año 2019.



"El año pasado, el organismo relevó cerca de 15.000 empleados de los sectores forestal, ganadero, hortícola, frutícola y citrícola, entre otros, y detectó un número elevado en la tasa de no registración", aseguraron a la agencia de noticias Télam voceros renatre.



En el encuentro entre la UATRE y la CNTA se acordó también abrir la discusión paritaria para el sector avícola, según la acordado el pasado 16 de octubre y dar cumplimiento a toda las resoluciones de la CNTA que dispusieron la revisión 2019, para el mes de enero 2020.