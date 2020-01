Aldo Abram: "Puede haber una recuperación corta pero después vamos a una crisis"

El economista enfatizó la necesidad de implementar "reformas estructurales" y una reducción del Estado para no seguir "de crisis en crisis"

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, advirtió que si el país no encara las "reformas estructurales" que supuestamente están postergadas "continuará en crisis recurrentes y mantendrá elevados niveles de pobreza".

En una entrevista al diario Río Negro, el economista se mostró muy crítico con el lineamiento y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y recalcó que el panorama será más complicado para las pymes y las economías regionales.

"El problema no es la deuda. La deuda se ha reestructurado muchas veces y el país vuelve a caer en crisis. El problema es que al no hacer las reformar necesarias, el país pierde cada vez más credibilidad sobre el crecimiento y las dudas de su capacidad de pago", remarcó.

Sobre el primer mes de gestión de Alberto Fernández, Abram dijo que "lo que único que se pudo ver hasta ahora son medidas de emergencia para asistir a los sectores vulnerables, pero en la misma línea de lo que ha sido en el pasado. Es decir, a costa de exprimir con más impuestos, invocando la solidaridad, al sector privado productivo y la clase media".

Te puede interesar Jubilación "solidaria": el Gobierno prepara un esquema nuevo con ganadores y perdedores

"Lo malo de todo esto es que no se han visto medidas de fondo. Argentina viene de crisis en crisis por tratar de sostener un Estado que no podemos pagar", recalcó.

Acerca del impacto en el consumo que podrían tener las medidas del Gobierno, el economista se mostró escéptico. "Obviamente que no porque que yo le saque a usted para darle a otro, no aumenta la demanda. Cambia su composición, pero no la aumenta. Lo que sí podría pasar es que exista un impacto marginal, en donde aquellos sectores que no tienen ninguna capacidad de ahorro, con esos ingresos podrían consumir algo más, lo que puede marcar una mejora marginal, muy acotada y nada más".

"Yo creo que cuando los políticos o economistas salen hablar de que los argentinos nos pesifiquemos lo primero que debería pasar antes es que ellos respeten nuestra moneda y dejen de desvalorizarla al financiar el gasto público excesivo o para hacer, como suele ocurrir, devaluando nuestra moneda", señaló Abram sobre la vocación oficial de pesificar la economía.

"La realidad es que el problema de la Argentina no es la deuda. Hay un problema de credibilidad y de crecimiento. Si uno pudiera pensar que Argentina puede crecer y así pagar no tendríamos problemas de deuda", dijo Abram.

Te puede interesar Norwegian reintegra el 30% del impuesto al dólar en la compra de pasajes a los familiares de funcionarios

"Ahora vamos a reestructurar deuda que fue emitida en 2005, 2010 y 2016 para canjear los bonos que fueron defaulteados en 2001. En 2001 fueron defaulteados los bonos del Plan Brady, de los 90. Y esos bonos fueron para el default de los 80. Entonces, aquí no es un planteo de solución que se reestructura la deuda y ya se resolvieron los problemas del país, porque si fuera así, no se hubieran dado las crisis recurrentes. Aquí el problema es que los argentinos no quieren hacer las reformas estructurales", subrayó.

El pronóstico de Abram sobre lo que pasará con la economía argentina tampoco es positivo. "Lo que va a pasar es que puede haber una recuperación muy corta pero después vamos a una crisis, la economía va a caer mucho. El tema sería distinto si el Ejecutivo hubiera dicho bueno tenemos este plan para reducir el Estado en un tiempo determinado, y vamos a dar pasos en ese sentido".

El economista insistió en su visión de la necesidad de "reformas estructurales" y dijo que si no se concretan, "Argentina va a seguir de crisis en crisis".

"Hacia mediados de año podría haber alguna recuperación, pero como mucho puede durar uno o dos trimestres, como mucho. Después viene cuesta debajo de vuelta", concluyó.