Alberto Fernández: "Vemos mucha irresponsabilidad de empresarios que no están ayudando con los precios"

"No podemos seguir indexando los productos básico", dijo y adelantó que la Ley de Góndolas se tratará en sesiones extraordinarias del Congreso

El presidente Alberto Fernández cuestionó la "irresponsabilidad de empresarios que no están ayudando con los precios" y adelantó que la Ley de Góndolas será tratada en sesiones extraordinarias del Senado.

"Estamos siguiendo de cerca la evolución de precios, es una pelea que vamos a dar de cualquier modo. No se pueden seguir indexando los precios", advirtió el mandatario en declaraciones televisivas.

Recién llegado de su viaje a Israel, Fernández sostuvo que ya pidió que "se trate en el Senado la ley de góndolas" que ya tiene media sanción de Diputados, al tiempo que criticó la "irresponsabilidad de empresarios que siguen aumentando precios de marcas alternativas".

"Con Precios Cuidados hemos logrado contener mucho los precios pero vemos a muchos empresarios que están aumentando", apuntó. "Es una pelea que vamos a dar de cualquier modo porque no podemos seguir indexando la economía y los precios de los productos básicos que consumen los argentinos del modo en que se hace", continuó el mandatario.

En cuanto al aumento de las naftas, dijo que "no se trata de que uno quiera congelar el precio, se trata de que los combustibles acompañen el esfuerzo de todos los argentinos", por lo que remarcó que están "viendo un sistema que sea acorde con los términos de riqueza de la sociedad presente".

"No podemos ir aumentando la nafta porque eso repercute en todos los precios, es importante que lo tengamos en claro. Estamos buscando un mecanismo de actualización que no rompa la lógica que nos hemos impuesto de poner un freno al aumento de precios", apuntó.

Fernández también destacó que "Vaca Muerta es un yacimiento muy importante que la Argentina no puede descuidar" y consideró que "tenemos que aprovechar al máximo nuestros recursos petroleros y de gas".

Definiciones de Alberto Fernández

Aumento a los jubilados. Aseguró que no es un objetivo "achatar" la pirámide jubilatoria, pero sí "es la consecuencia" porque "cuando uno le aumenta a los que están más abajo los que están arriba se quedan".

"Es probable que en abril haya un aumento. Lo que nos permite la suma fija es controlar el gasto público. Creo que Argentina tiene que crecer pero las cuentas públicas tienen que ordenarse".

Jubilaciones de privilegio. "Vamos a estar mandando en estos días el tema de las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y diplomáticos, para ordenar eso que es un problema".

Reforma judicial. Aseguró que es un tema "complejo y delicado". "Estamos en proceso de elaboración de la ley de reforma de la Justicia Federal", continuó.

"Queremos una justicia federal más activa en todos aquellos delitos que tienen que ver con el crimen organizado. En la Ciudad de Buenos Aires parece estar más desatenta a los problemas de corrupción pública. No se han atendido otros delitos de naturaleza federal. Estamos viendo cómo reconstruir una justicia federal con un nuevo esquema de jurisdicciones".

Su encuentro con el Papa. Dijo que lo que viene con el Pontífice "tiene un significado especial". "Tengo un enorme respeto por el Papa, creo que es un líder moral en el mundo y así lo tomo. Yo le agradezco mucho a su santidad que tenga la deferencia de darme un rato. Es un modelo de conducta y sus palabras siempre pesan en mi ánimo", declaró.

La decisión de Estados Unidos sobre los aranceles. "Hemos visto con satisfacción la decisión del gobierno americano. Lo habíamos reclamado y estamos contentos con la decisión. El gobierno solo ha afectado a la producción de acero y aluminio que tenga alguna elaboración adicional. Lo otro sigue como estaba", contó.

Deuda externa y el video de Macri. "Me impresionó mucho que un expresidente dijera que tomar deuda de manera irresponsable iba a hacer volar la argentina", expresó en declaraciones televisivas y agregó: "No entendí si era una terapia de grupo o seriamente un ex presidente sabía que estaba destruyendo a la economía argentina y siguió adelante con su lógica destructiva".

La negociación de Kicillof con acreedores de la Provincia. Consideró que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, "plantea una prórroga de deuda en una provincia que tiene sus arcas diezmadas" y aseguró que "está bien lo que él está planteando, hay que dejarlo hacer".

"Hay que convocar a los acreedores a la racionalidad", expresó y admitió que "varios gobernadores dijeron que fueron inducidos a endeudarse" pero que "tienen la responsabilidad de hacer lo que hicieron" y puso como ejemplo a Santa Cruz que "tiene sus cuentas bastante saneadas cuando nos decían que iba a ser Venezuela".

El polémico crédito que el Banco Nación le dio a Vicentin. "El Banco Nación le otorgó a Vicentin un crédito muy por encima de lo que podía hacerlo y la empresa fallida tomó un préstamo muy por encima de lo que podía pagar", dijo y explicó: "Tengo en claro que es una empresa muy importante, fuente de trabajo de mucha gente. Nadie quiere que una fuente de trabajo cierre, pero vamos a ver qué pasó".