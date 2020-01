Telecom Argentina colocó dos Obligaciones negociables por $4.396 millones

Telecom Argentina colocó $4.396 millones en dos series de Obligaciones Negociables (ON), Clase 3 y 4 que presentan tasa variable

Telecom Argentina colocó $4.396 millones en dos series de Obligaciones Negociables (ON), Clase 3 y 4, con tasa variable, en el marco del programa global de emisión de ON por un valor nominal de hasta US$3.000 millones aprobado por la CNV.



La emisión de ON, prevista inicialmente en $1.500 millones, obtuvo una sobresuscripción: se recibieron 257 ofertas por el total de las dos clases, que alcanzaron los $5.116 millones.

Superó el monto de ampliación previsto originalmente y mostró un fuerte interés del mercado financiero local por las colocaciones argentinas, reportó la compañía en un comunicado.



Los fondos obtenidos en esta colocación se destinarán a capital de trabajo y a refinanciación de pasivos de corto plazo.



"La importante demanda permitió ajustar el margen de las tasas de colocación a 475 puntos básicos para la clase 3 (12 meses) y 525 puntos básicos para la clase 4 (18 meses)", precisó Telecom.



Y consideró que "la amplitud de los oferentes queda de manifiesto al considerar que la mayor oferta fue por $160 millones, logrando una base de inversores diversa, que incluye inversores de retail".



El proceso de colocación de ON comenzó el viernes 24 y culminó este miércoles. Las entidades financieras designadas como agentes colocadores son Macro Securities y BACS –Banco de Crédito y Securitización, junto con AR Partners S.A. y Balanz Capital Valores.



"Con el objetivo de apalancar el plan de inversiones previstas, durante 2019 Telecom logró el apoyo del mercado mediante diversos acuerdos de financiamiento, y en menos de 3 meses accedió a financiación por un monto total de hasta US$ 846 millones", agregó la compañía.



Y amplió que culminó de forma favorable la colocación de obligaciones negociables en el mercado internacional. Originalmente prevista en US$300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces, motivo por el cual la empresa decidió ampliarla a u$s400 millones.



Con esta nueva emisión de ON, ahora destinada al mercado local, la compañía "reafirma una vez más la vocación de continuar con su ambicioso plan de inversiones en materia de infraestructura y sistemas para seguir siendo líder en conectividad convergente y continuar su camino hacia la completa transformación digital", completó Telecom.