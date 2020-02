Denuncian que el gobierno de Macri le pagó un hotel boutique al "arrepentido" de una causa contra Boudou

Alejandro Vandenbroele habría recibido $1,5 millones por parte del Ministerio de Justicia del gobierno de Cambiemos para un "proyecto laboral"

Una fuerte denuncia señala que Alejandro Paul Vandenbroele, arrepentido clave para el proceso que llevó tras las rejas al vicepresidente Amado Boudou, recibió fondos millonarios por parte del gobierno del ex presidente Mauricio Macri para el armado de un hotel boutique.



La maniobra para beneficiar a Vandenbroele salió a la luz tras acceder a documentos secretos en los que sale a la luz la irregular relación entre el Ministerio de Justicia del gobierno anterior y algunos testigos llamados "arrepentidos" para direccionar causas.



En los documentos oficiales, a los que accedió el sitio web El Destape y que provienen del programa de Protección de Testigos, se constata que Vandenbroele recibió fondos públicos por $1.500.000 para un "proyecto laboral", días después del dictado de prisión con condena efectiva a Amado Boudou -un dato que también consta en el legajo.



Tras conocerse la información, la abogada de Amado Boudou, Graciana Peñafort, se manifestó "consternada". Y agregó: "En el caso de Boudou los jueces no tenían pruebas: tenían el libro de (Hugo) Alconada Mon que no era prueba: no había más que eso".



"Estoy consternada: no puedo creer que le pusieran un hotel a Vandenbroele" sostuvo Peñafort, en relación al emprendimiento inmobiliario La Masía, un hotel del tipo boutique montado por el testigo arrepentido en Mendoza.



"Ubicada en una exclusiva zona de Chacras de Coria y rodeada de viñedos y bodegas, La Masía Hotel Boutique ofrece lugares únicos, especialmente diseñados para que sus huéspedes vivan una experiencia diferente". Esa es la invitación que se puede leer en la página web del emprendimiento.



Y se agrega: "La Masía es una casona de campo con estilo romántico, con una decoración que fusiona el arte con el vino. Cuenta con seis habitaciones equipadas con aire acondicionado, calefacción y TV con cable. Tanto las habitaciones como el comedor y el living dan a un jardín de 3000mts el cual cuenta con una piscina de 14 mts y un jacuzzi".



Detrás de La Masía hay un camino de irregularidades que vinculan directamente a Vandenbroele con el gobierno de Macri. Y queda atestiguado en el legajo como testigo protegido en la causa Ciccone.



Según afirma El Destape, el programa de Protección de Testigos fue "utilizado para presionar, direccionar y, como se revela en este caso, premiar a arrepentidos que cumplieran su tarea: apuntar a ex funcionarios".



"Vandenbroele fue crucial porque fue el testigo que puso a Boudou en la 'escena del crimen', cuando en realidad era un ministro de Economía ejerciendo sus actividades normales", recordó Peñafort.



Como consecuencia de la declaración de Vandenbroele, Amado Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión. "Sabíamos que había algo raro con Vandenbroele y ahora vemos que para la prisión de Boudou le pagaron con un hotel", sostuvo la abogada y cuestionó que "para el macrismo la libertad de alguien cuesta un millón y medio de pesos: es tremendo".