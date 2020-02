Carrefour se expande en Brasil con la compra de 30 tiendas y 14 estaciones de servicio

La transacción comprende 30 tiendas y 14 gasolineras, situadas en 17 Estados de Brasil, por el precio de 1.950 millones de reales

La transacción comprende 30 tiendas (así como los locales en propiedad de 22 y 8 en alquiler) y 14 gasolineras, situadas en 17 Estados de Brasil, por el precio de 1.950 millones de reales, unos (420 millones de euros, u$s455 millones), que se pagarán en efectivo, precisa el comunicado del grupo.



"Las condiciones económicas en las que haremos la operación son muy atractivas", dijo a la AFP Matthieu Malige, director financiero de Carrefour.



Por su parte, el grupo Makro explicó que la venta tiene como fin concentrar sus actividades en el Estado de Sao Paulo y obtener "mayor eficacia y rentabilidad de su explotación en el país", explicó en un comunicado.



Con esta operación, Carrefour reforzará su presencia en Brasil -segundo país más importante para el grupo francés después de Francia-, donde está presente desde 1975 y compró en 2007 la marca de hipermercados de bajo precio Atacadao.



"Las nuevas tiendas se suman a la red existente de 187 comercios de Atacadao", con los que ofrecen "una fuerte complementariedad geográfica", y permite reforzar su posición "en el Estado densamente poblado de Rio de Janeiro (7 centros) y en la región del nordeste (8 tiendas)", precisa.



"Makro realmente abrió el mercado del cash and carry", pero solo para profesionales, "a partir de 1972" y como "eran pioneros en este mercado, se ubicaron y desarrollaron emplazamientos de primera calidad", precisó Malige.



Los nuevos almacenes serán reconvertidos en los 12 meses posteriores a la conclusión de la operación, "bajo la marca, el modelo, el concepto y la política de precios" de Atacadao, agregó.



Esto "nos permite contemplar un crecimiento del volumen de negocio de estos 30 almacenes del 60% ya que el modelo comercial de Atacadao -que registró un crecimiento de cerca del 12% en 2019- "es mucho más eficaz que el modelo comercial de Makro", agregó Malige.



Esta compra es "muy coherente desde el punto de vista estratégico con lo que ya hemos hecho desde un punto de vista orgánico: invertimos en un país que crece y un formato rentable", sostuvo el director financiero del grupo.



"En el marco de nuestro plan estratégico 2022, hemos decidido que el 'cash and carry' es un formato de crecimiento y decidimos doblar la velocidad de expansión orgánica de Atacadao para pasar de 10 a 20 almacenes por año, lo que hicimos en 2018 y 2019", precisó.



A los 20 almacenes se suman los 30 que acaba de anunciar la empresa este domingo.



En toda América Latina, el grupo, que también está muy implantado en Argentina, contaba con 182 almacenes de tipo 'cash and carry' a finales de junio de 2019.



"Esta operación es la más importante del plan Carrefour 2022, lanzado en enero de 2018", subrayó el director financiero de la multinacional francesa.



Además de Atacadao, las actividades del Grupo Carrefour en Brasil, entidad brasileña del grupo que está cotizado en la Bolsa de Sao Paulo, comprenden los hipermercados, supermercados y tiendas de proximidad de Carrefour en Brasil, así como los servicios financieros y servicios complementarios en este país.