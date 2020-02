Tarjetas de crédito: Banco Nación bajará tasa de financiación del 67 al 49%

Según establece la Ley de Tarjetas, el costo financiero no puede superar en un 25% lo que se cobra por las líneas de préstamos personales

En el marco de la nueva normativa que quiere establecer el Banco Central mediante la cual se limitarán las tasas sobre saldos impagos de las tarjetas de crédito, el Banco Nación reducirá la tasa de interés para financiar las compras con tarjeta de crédito del 67% al 49%, a partir del 1 de enero.

Con esta baja, el costo financiero total (CFT) pasará del nivel actual de 120,2% a un 78,5%. La medida impactará en 2 millones de tarjetas Visa y MasterCard que la entidad tiene distribuidas entres sus clientes.

Este martes, el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, les reclamó a representantes de las principales asociaciones de bancos del país que bajen las tasas que cobran por el uso de las tarjetas de crédito, y aseguró que caso contrario, instrumentará esa reducción por vía normativa.



El pedido tuvo lugar durante una reunión en la sede del Ministerio de Producción de la que también participaron el titular de la cartera, Matías Kulfas, y los presidentes de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Javier Bolzico y Claudio Cesario, respectivamente.



Más tarde, en una reunión con dirigentes pymes, Kulfas sostuvo que "los bancos tienen que ser parte de esta etapa de solidaridad".



"Vamos a acompañar a las pymes, queremos un sector financiero al servicio de la producción y no al revés. También planteamos una baja en el financiamiento de las tarjetas de crédito para aliviar la carga de los argentinos e impulsar el consumo", remarcó Kulfas.



Durante el encuentro se habló también sobre la continuidad del plan Ahora 12, cuya vigencia culmina el próximo 31 de marzo y que explica cerca de la mitad de las compras con tarjeta de crédito, aunque los bancos aseguran tener dificultades para financiarlo.



Puntualmente, el pedido del Central a los bancos fue que "acerquen una propuesta" para reducir las tasas que actualmente cobran por el financiamiento de las compras con tarjeta de crédito que, en algunos casos, llega hasta el 93% anual y que es incompatible con una reactivación del consumo masivo que busca el Gobierno para "prender la economía".



De acuerdo a un relevamiento del 5 de febrero último realizado por el Banco Nación, el Santander tiene una tasa nominal anual (TNA) de financiación del 93%; el Galicia, del 87%; Macro, del 85%; BBVA, 81%; Supervielle, 69%; BNA y Ciudad, 67%; Crediccop y Banco Provincia, 65%.



"Reducir las tasas de las tarjetas es imprescindible para mejorar el ingreso de la clase media e impulsar el consumo", manifestaron las fuentes que, aseguraron, si los bancos deciden no cooperar "esa reducción se va a dar por la vía normativa".



Según establece la Ley de Tarjetas, el costo financiero no puede superar en un 25% lo que se cobra por las líneas de préstamos personales, por lo que una de las medidas que podría adoptar el Central es imponer un tope al cobro de este tipo de créditos, para forzar a la baja el costo por el uso de los plásticos.



La urgencia oficial por reducir el costo de financiamiento del consumo fue expresada por el propio presidente Alberto Fernandez, que la semana pasada tildó de "usureras" las tasas que se cobran por el uso de los plásticos y dijo que hablaría con las autoridades del Central para "que lo resuelvan".



"El gran sistema financiero alguna vez tiene que tener algo para la Argentina. Estoy esperando que lo hagan", aseguró Fernández al ser consultado por el aporte que debían hacer los bancos a la recuperación económica.



Por su parte, fuentes de los bancos presentes en la reunión aseguraron a esta agencia que ya están trabajando para ver cómo pueden encontrar "la forma de bajar las tasas", y que con el plan Ahora 12 están avanzando para "poder continuarlo con las tasas al 0%".



Durante la reunión se discutió sobre formas para financiar las cuotas sin interés, ya que actualmente el 20% de lo que se entrega a los consumidores está subsidiado vía encaje, con un límite del 1,5% de los depósitos, un porcentaje ya superado por casi todas las entidades.



"La idea es renovarlo. Probablemente pueda mantenerse el esquema de tasa subsidiada una parte por parte del Estado, otra parte los bancos, y los comercios que quieran adherir", apuntaron las fuentes oficiales.



Y agregaron que "no parece razonable que en un escenario de baja de tasa de interés propongan subir las tasas del programa", por lo que indicaron que "se va a trabajar para que efectivamente se cumpla con el espíritu, que es financiar la compra de productos nacionales".



Desde que asumieron las nuevas autoridades en diciembre, el Banco Central impulsó una fuerte baja en las tasas de política monetaria, que pasó del 63% al comienzo de la gestión al 44% con la licitación de Leliq de hoy, con la idea de acelerar el crédito a personas y empresas.



Si bien la financiación a micro, pequeñas y medianas empresas tomó un fuerte impulso en las últimas semanas con una tasa máxima del 35% que aplicaron decenas de bancos de todo el país, el costo de préstamos se mantuvo casi sin cambios para el resto de las líneas de crédito.