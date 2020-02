La producción de las pymes argentinas se mantiene a la baja en enero

De acuerdo al último informe de la CAME, las pymes nacionales han desacelerado su producción al 0,3 % en enero frente al mismo mes del año anterior

De acuerdo al último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las pymes nacionales han desacelerado su producción al 0,3 % en enero frente al mismo mes del año anterior, sin embargo, la entidad destaca que se trata de la menor tasa de caída anual en 20 meses.



El documento detalla además que las empresas con menos de 50 empleados tuvieron una caída anual de 2,4 % en su producción y aquellas con 50 empleados o más volvieron a registrar un aumento de 1,9 % anual, siempre frente al primer mes de 2019.



En el análisis por sectores, las divisiones que agrupa la industria de la moda lograron posicionarse entre aquellas que cerraron el mes de enero al alza. Específicamente, "calzado y marroquinería" anotó un crecimiento anual del 1,9 % y "productos textiles e indumentaria" registró un aumento del 2,3 por ciento.



En cuanto al uso de la capacidad instalada, esta cerró enero con un 63,7 %, un punto porcentual por encima con respecto al mes de diciembre. Según detalla la CAME, los sectores que están trabajando con menos porcentaje de su capacidad instalada fueron el de textil con el 53,2 % y el de calzado y marroquinería con un 57,5 %.



Finalmente, las expectativas de los industriales revelan que el 76,9 % espera que en los próximos seis meses las ventas aumenten o se mantengan sin cambios. Mientras que un 7,7 % cree que podrían seguir cayendo, y un 15,4 % no sabe o no contesta, "un porcentaje alto que refleja en parte incertidumbre", concluye la entidad.