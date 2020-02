Etchebarne: "El Gobierno no está resolviendo los problemas económicos, eso me preocupa"

El economista especializado en Desarrollo Económico dialogó con iProfesional sobre las medidas del Gobierno y la renegociación de la deuda con el FMI

La compleja negociación con los acreedores de la deuda y la estrategia del Gobierno por resolver los problemas económicos en los primeros tres meses de gestión, son temas que ameritaron que iProfesional converse con el economista Agustín Etchebarne, Director General en la Fundación Libertad y Progreso.

Este especialista en Desarrollo Económico, Comercialización Estratégica y Mercados Internacionales, considera que el país tiene un riesgo muy grande de ingresar formalmente en default por los desacuerdos existentes con los acreedores privados.

A lo que le suma que no observa por parte del Ejecutivo nacional que se intenten solucionar los problemas económicos de fondo, que llevan en definitiva a que la economía argentina no despegue.

-¿Cuál es el tipo de desenlace que espera en la renegociación de deuda?

-Con respecto a la deuda, me parece que va a ser muy difícil llegar a un buen final en la renegociación con los acreedores externos. Sí creo que es posible llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero con los acreedores externos va a ser muy difícil que acepten una quita importante y, por consiguiente, Argentina va a llegar al default. Cuando vemos los Credit Default Swaps (CDS), que es lo que nos muestra lo que piensa el mercado, se refleja que se espera un 94% de probabilidad de tener un default.

-¿Qué le diría a un inversor en este momento?

-Yo le diría que hay una oportunidad de compra a nivel mundial, lamentablemente gracias al Coronavirus. Existe una especie de paranoia, que yo creo que no va a ser tan grande como la mayoría piensa. Están cayendo fuerte los mercados, que ciertamente repercutirán fuerte en la economía China en este primer trimestre. Es probable que China sufra una caída cercana al 2,5% con respecto al trimestre anterior en términos de PBI per Cápita, pero cuando se vea la película completa habrá un crecimiento en torno al 2%. Ya a partir del trimestre siguiente comenzará nuevamente la recuperación de China y, gradualmente, las cosas se irán tranquilizando a medida que se acerque el verano, ya que el Coronavirus (como otras gripes) merma en esta época. Probablemente, se espera que marzo muestre un pico más alto de afectados y que surja y se expanda en otros países europeos, además de Italia. Por eso es una oportunidad de compra para los inversores, como por ejemplo en lugares como Brasil, donde el EWZ es una oportunidad interesante.

-A nivel local, ¿qué perspectivas tiene para el dólar y las tasas de interés en este contexto?

-Con respecto al dólar y las tasas de interés, lo que está ocurriendo en este momento en Argentina es lo que hemos visto muchas veces. Vemos un plan de congelamiento de precios y salarios, por lo menos precios y salarios "conversados", tratando que no suban demasiado. Además, siguen con la emisión de dinero. El déficit fiscal de enero fue importante en un mes que siempre tiene superávit primario y esta vez fue negativo.

-¿Qué significa eso?

-Esto muestra que no hay un achicamiento del déficit fiscal a pesar del aumento de impuestos. Por ende, lo que se observa es que nos encontramos ante un fenómeno de corto plazo que puede mostrar algún tipo de reactivación en algunos sectores, pero será un "vuelo de gallina", es decir, una reactivación que caerá rápidamente. No se están realizando las reformas de fondo que permitan lograr una estabilidad real, léase, la eliminación de la inflación y una baja en las tasas de interés no forzadas sino reales.

-En base a los problemas mencionados, ¿cómo piensa que el Gobierno está resolviendo los problemas económicos?

-Lo primero que diría es que el Gobierno nacional no está resolviendo los problemas económicos, y ese es el problema. El plan del Gobierno, a esta altura y casi tres meses después, se resume en el aumento de impuestos; aumento del gasto para algunos sectores más desfavorecidos, con un incremento del ajuste para los sectores medios y altos de la sociedad, como por ejemplo los jubilados que están recibiendo un recorte importante. Además, se observa una suba muy fuerte de impuestos sobre el sector agropecuario, que redundará en muchos sectores que comenzarán a dar pérdidas.

Es más, no veo ninguna reforma que lleve a resolver los problemas de la economía. Veo todo el esfuerzo concentrado en celebrar medidas de corto plazo y sobre tratar de reducir el peso de la deuda, pero eso no es suficiente para una economía de largo plazo. Argentina necesita bajar los impuestos; necesita desregular; necesita abrir su economía; necesita una economía muchísimo más libre. Pero no estamos viendo nada de eso, lamentablemente.

-¿Ve que exista una posible salida rápida de la crisis para reactivar la economía?

-Lo que se debiera hacer para lograr una reactivación importante, seria y de largo plazo de la economía es llevar adelante una serie de reformas estructurales profundas. Es decir, que nos permita llevar a la Argentina del puesto 148 de libertades económicas a los primeros 20 puestos. Esto implicaría una gran reactivación de la actividad, pero además una reforma del Estado y una laboral. Además, una reforma previsional que, por ejemplo, permita igualar la edad jubilatoria de hombres y mujeres y aumentar de 65 a 67 años para, gradualmente, llegar hasta un mínimo de 70 años, como para, por lo menos, ir resolviendo el tema provisional.

-¿Y en la economía?

-Después necesitamos una mega desregulación de la economía para aliviar a las pequeñas empresas, que son las más complicadas por la inmensidad de las regulaciones aplicadas. Es decir, Argentina debe recuperar la filosofía de la libertad y la responsabilidad individual, y no aquella que señala que el estado es el responsable de resolver todos los problemas que, además de no hacerlo, los multiplica. Luego se amerita hacer reformas adicionales: en la justicia, educación, entre otras áreas. La seguridad es que en vez de ir para adelante, vamos para atrás.-