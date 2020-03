Arranca ElectroFest, en un marco de bajas ventas y con la ausencia de Garbarino y Ribeiro

Las principales cadenas de electrodomésticos se vuelven a unir en una acción promocional para activar ventas. Qué rebajan vienen y qué dicen los analistas

A fuerza de acuerdos, las cadenas de electrodomésticos se lanzan a su tercera edición del Electrofest, con el objetivo de reactivar ventas en un mercado en el que varios de sus principales jugadores corren el riesgo de ser noqueados y donde la retracción de la actividad fue de 24% en 2019.

Entre este lunes 9 y el miércoles 11 de marzo las principales compañías del sector, Frávega, Cetrogar, Musimundo, Naldo y Megatone buscarán atraer el interés de los clientes con financiación y descuentos que podrían rondar el 30%.

Las dos grandes ausentes serán Garbarino y Ribeiro. Ambas por razones obvias. La primera transita una delicada situación económico-financiera cuyo futuro depende, en estos días, de los eventuales acuerdos que pudieran surgir entre los bancos acreedores y los proveedores por el manejo de la deuda de $7.000 millones.

La segunda se encuentra en una situación similar y con una política de negocios más decidida hacia el cierre de sucursales.



Las dos empresas fueron protagonistas en las primeras ediciones del ElectroFest de marzo y septiembre de 2019. Ambas serán, esta vez, las grandes ausentes.

Por el contrario, Frávega aparece como una de las más fortalecidas en este contexto, por la presencia a nivel nacional. La que buscará el modo de aprovechar las oportunidades de venta será Musimundo que, inmersa también en una crisis de reestructuración de deuda y replanteo de locales, sí se sumará a esta tercera edición.

Luego, el mayor movimiento vendrá de Cetrogar, Naldo y Megatone, que tienen mucha fortaleza en las provincias. Y se estima que serán protagonistas en esta particular edición.

"Nuestra expectativa, y de acuerdo a lo que vivimos en las ediciones anteriores, es duplicar la venta de una semana normal", dijo a iProfesional María Soledad Cabut, gerente de marketing y trade marketing de Frávega.

Te puede interesar Cerca de un 40% de los jubilados cobrará menos de lo que les correspondería por ley: cuánto ahorrará el Estado

La empresa anticipó que podrán obtenerse descuentos de hasta 30% en productos seleccionados y que los productos que mejor comportamiento de ventas podrían tener son celulares, televisores, heladeras, lavarropas y equipos de aire acondicionado.

En este último caso, el final de la estación veraniega anticipa por sí mismo la caída de los precios. Para los consumidores suele ser una buena oportunidad para obtener un producto necesario a mejor precio aun cuando no se use de manera intensiva en lo inmediato.

"Todas las acciones sirven. Que al consumidor le ofrezcan descuentos visibles ayuda en la decisión de compra. Ahora, cuando detecta que la supuesta rebaja no es tal, no hace nada. La gente está cada vez más entrenada en la búsqueda de precios, además de contar con comparadores y demás, y su decisión también depende de eso", expresó a este medio Eduardo Echevarría, senior Project manager de la consultora Gfk.

A diferencia de lo que ocurrió con los ElectroFest del año pasado, en esta oportunidad las cadenas parecen estar equilibradamente abastecidas. Es decir, no tienen crisis de sobre stock.

La experiencia adquirida en 2018, cuando en el marco del Mundial de Rusia 2018 se anticipaba una fenomenal venta de televisores, obligó a replantear estrategias de producción. La eliminación temprana de la selección argentina y la devaluación casi en simultáneo impactaron de lleno en el rubro de televisores, cuyos sobre stocks se fueron liquidando a lo largo de 2019.

Esa situación y la realidad macroeconómica cada vez más crítica llevaron a los proveedores a redefinir sus esquemas. Es así que en este 2020 no se corre tras la venta del excedente, sino que trata de colocar lo que queda para iniciar los nuevos procesos de producción.

Sí es momento de renovar temporada por parte de las casas de electrodomésticos. Esto implica también impulsar una acción de ventas que permita colocar el remanente del verano y meterse de lleno en los artículos del invierno.

Te puede interesar Personal doméstico logró un aumento salarial del 10%: cuándo se pagará

"Estas acciones sirven a los consumidores que están buscando alguna oportunidad, o que se dan con la posibilidad de darse un gusto porque encontraron algo en buen precio o con buen plan de pagos. Son cosas puntuales que, desde el lado de las compañías, les permitirá mejorar las ventas del mes. Pero nadie espera que con estas acciones se venga un boom de consumo", agregó Echevarría.

Financiación, sí o sí

La financiación jugará un factor clave en esta oportunidad. La venta en cuotas en plazos largos y sin interés es la opción que prefieren los consumidores. Sólo que esta situación ideal no es siempre la que se da. De modo que la financiación en cuotas fijas, aunque contengan un interés, también estarán presentes en esta tercera vuelta del ElectroFest.

Los consumidores serán los que determinarán qué opción les conviene más según de qué producto se trate.

En el caso de Frávega, Cabut anticipó que habrá financiación hasta en 18 cuotas sin interés, siempre en productos seleccionados.

Esta modalidad está ya presente en las distintas cadenas de electrodomésticos porque tienen claro que, de lo contrario, las ventas continuarían aún más reprimidas. Con excepción de los pequeños artículos del hogar, cuando se trata de un producto como una cocina, una heladera o un lavarropas, la condición prácticamente obligatoria es pagar en cuotas.

Otro punto que también precedió a este ElectroFest es que Samsung acompañó diversas iniciativas comerciales con sus Blue Days. Este es el nombre de la movida comercial para ofrecer artículos de su marca en las distintas cadenas con precios diferenciales durante algunos días. Actividad que tuvo presencia en todas las cadenas.

Te puede interesar Efecto coranavirus: aparecen tarifas aéreas más baratas para Miami y Cancún

¿Cuál podría ser el impacto de la no presencia de Garbarino y Ribeiro en esta tercera edición de la movida comercial? Las empresas presentes aprovecharán la debilidad de sus competidores para imponerse con algunos segmentos.

Pero también puede ser que su no presencia pase inadvertida. Ambas podrán accionar promociones con descuentos y financiación, aunque sin la leyenda del ElectroFest.

Cuando se realizó la primera acción, lo inédito había sido que las cadenas, que juegan a fondo en términos de competencia, habían logrado ponerse de acuerdo para encarar una actividad conjunta. Y el esfuerzo mancomunado se concentraba, principalmente, en la conformación de un fondo publicitario para dar a conocer los días de descuento.

Esta vez eso no sucederá con estas dos compañías, pero no hay dudas de que también brindarán promociones atractivas para no quedarse afuera de tres días de ventas que salvan un mes.

Más allá de las acciones conjuntas o individuales, el consumo en general presenta una retracción importante. "Nadie está esperando algún aluvión de ventas porque no hay ningún driver de consumo que indique que esto va a suceder", consideró Echevarría.

Estas fechas especiales, que emulan lo que pasa para el día de la madre o el padre, entre las tradicionales, o HotSale y CyberMonday, cuando se trata de Internet, buscan su lugar en el calendario y también fijarse en la memoria de los consumidores.

"Pero la gente está también más atenta a lo que pasa y no gasta tan livianamente", concluyó Echevarría.

Mucho menos cuando, según el interés del consumidor, en la semana del 16 de marzo se prevé que se ponga en marcha el Travel Sale, la misma movida orientada a activar ventas en la temporada baja del turismo, y en menos de dos meses será el turno del HotSale. Cada consumidor calculará sus propios números para ver en qué momento puede concretar su mejor compra.