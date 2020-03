El paro agropecuario impactó con fuerza en el Mercado de Liniers: ingresó un 90% menos de animales que el día anterior

En cuanto al cereal, no tuvo tanto repercusión al menos en este segundo día, en el que arribaron a los puertos rosarinos cifras similares al martes pasado

La segunda jornada del cese de actividades del campo en protesta al aumento a las retenciones dictaminado por el Gobierno se sintió en el Mercado de Hacienda de Liniers, en donde ingresaron 257 animales a la plaza ganadera, los que arribaron en 7 camiones provenientes de la provincia de Buenos Aires.

Esta cifra marca una caída del 90% respecto al día anterior, cuando habían llegado 2.516 cabezas. La cifra del lunes, en parte, representa envíos que llegaron al mercado horas previas a la protesta agorpecuaria y por eso la caída de la actividad recién se dio con más fuerza al día siguiente.

Para comprender lo que representa el ingreso de esta jornada al mercado, habitualmente los martes suele llegar entre 8.000 y 10.000 animales. Mientras que para mañana, el ingreso podría ser nulo.

En cuanto a la llegada de cereal, ayer en la zona del Gran Rosario se registró un ingreso de 4.581 camiones a sus puertos. Y hoy también volvió a ser abundantes, en parte por los compromisos que ya se habían asumido previamente al cese de actividades: hoy arribaron a los puertos rosarinos 3584 camiones. De esa cantidad, 341 fueron con trigo; 2752 con maíz; 419 con soja; y 72 de otros cultivos.

El ingreso de hoy en los puertos rosarinos es similar al del martes pasado, cuando arribaron 3342 camiones con granos.

Es probable que mañana haya un mayor impacto de la medida de fuerza en la comercialización de granos, mientras la dirigencia del campo ya comienza a analizar los pasos que segurá una vez que finalice el cese de actividades. Entre esas medidas se incluye retomar el diálogo con el Gobierno y no descartan que se solicite una audiencia con Alberto Fernández.



En las zonas de los puertos del Gran Rosario, especialmente en el cruce de la A12 y la Ruta 34, productores autoconvocados realizaron controles de cargas a los camiones que circulaban por esa zona.



Además, en el kilómetro 224,5 de la Ruta Nacional N° 9 a la altura de San Nicolás, productores autoconvocados de todo el país ultiman detalles de organización para la Asamblea Nacional que se realizará mañana a las 11:00hs.

Mientras esto ocurría, el presidente Alberto Fernández calificó al paro del campo en protesta por el incremento del 3 por ciento de las retenciones como "raro" y sostuvo que le "duele mucho la intolerancia de algunos que no entienden" la situación del país.



"A veces me duele mucho la intolerancia de algunos que no entienden y a veces hacen paros raros. Pero paciencia. Ya entenderán", sentenció el mandatario.



La noche anterior, el mandatario había señalado que el cese de comercialización de cuatro días dispuesto por la Mesa de Enlace es para "beneficio de los mayores productores de soja", al tiempo que reiteró que su gobierno quiere pagar la deuda externa pero "no a costa de los que peor están".



"Ahora hicimos todo lo contrario a la 125 -enfatizó-: primero cumplimos con una ley, estamos afectando en 3% a los que producen más de mil toneladas de soja. Han bajado las retenciones a las economías regionales, que estaban postergando a muchas zonas del país", sostuvo el mandatario al comparar la situación actual con el contexto del conflicto a raíz de la resolución dictada en 2008, donde -dijo- "nadie ganó".

"La verdad que uno podría pensar que es muy violento hacer un paro por cuatro días cuando el resto del agro se beneficia", agregó.