Coronavirus: los 10 anuncios del Gobierno que afectan la vida diaria

Desde la suspensión de las clases durante 14 días a las licencias para mayores de 60 años, embarazadas y padres. Acceda a todas las medidas

Con 68 casos confirmados en el país, el Gobierno de Alberto Fernández lanzó desde el domingo una serie de medidas para combatir la pandemia en el país.

A continuación, la enumeración de las mismas:



1. Licencia para todos los trabajadores del sector publico nacional a no concurrir al lugar de trabajo. Podrán trabajar desde sus domicilios en cualquiera de las modalidades de contratación.



2. No tendrán licencia los trabajadores del sector público que presten servicios esenciales según lo determinen las autoridades de cada jurisdicción y que no puedan ser realizados desde sus domicilios.



3. Se otorgan licencias a todos los trabajadores del sector publico y privado que tengan hijos menores escolarizados. En este caso, la licencia se otorga a uno de los padres y/o tutores.



4. Se licencia a embarazadas, mayores de 60 años y grupos de riesgo de los sectores público y privado. Quedan liberados de concurrir a los lugares de trabajo.



5. Los mayores de 60 que cumplan servicios esenciales deberán concurrir a su lugar de trabajo.



6. Todo el personal del servicio publico y privado de salud se considera servicio esencial, por lo que deberán concurrir a los lugares de trabajo.



7. Recomiendan a las empresas del sector privado que trabajen con la mínima cantidad de empleados. Y que adopten medidas para trabajar a distancia.



8. Suspensión de las clases hasta el 31 de marzo en nivel inicial, primario y secundario. Las escuelas van a estar abiertas atendiendo las "otras" obligaciones colaterales que tienen que ver con el alimento de muchos de esos chicos.



9. Se cierran fronteras durante 15 días y nadie va a poder ingresar a la Argentina. Salvo los argentinos nativos o extranjeros residentes en la Argentina. El cierre de las fronteras no es restrictivo para quienes deseen salir del país, solo para los que entran.



10. Cierre de todos los parques nacionales del país. No se van a poder desarrollar ningún tipo de espectáculos, teatros, cines, deportivos o musicales que "signifiquen un número importante de gente que se nuclee en ese encuentro"..