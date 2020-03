Gremio bancario dijo que habrá "dotación mínima necesaria" para operaciones online y cajeros

Por las medidas anunciadas el jueves a la noche por el Presidente, desde este viernes "no habrá atención al público" en los bancos de todo el país

La Asociación Bancaria (AB) ratificó esta noche que desde este viernes "no habrá atención al público" en los bancos de todo el país y anunció que "la única excepción será una dotación mínima necesaria para garantizar la atención de operaciones electrónicas y abastecimiento de cajeros automáticos".



"Convocamos a cumplir el aislamiento obligatorio a partir de las cero hora de este viernes 20 de marzo", dijo La Bancaria en un comunicado firmado por sus secretarios General, Sergio Palazzo, y de Prensa, Eduardo Berrozpe.



"Salvo los integrantes de esa dotación mínima, no hay que presentarse en el lugar de trabajo", instó el gremio a los empleados de los bancos.



El sindicato indicó que "no habrá atención el público" y señaló que "en comunicación con el Presidente del Banco Central (Miguel Pesce) hemos confirmado que la única excepción será una dotación mínima necesaria para garantizar la atención de operaciones electrónicas y abastecimiento de cajeros automáticos, según se comunicará por las entidades".