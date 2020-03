Coronavirus: ¿cuántos miles de millones pierde la economía argentina por cada día de cuarentena?

Consultoras privadas ya estiman que este año se perderá por lo menos un 3% del PBI de Argentina, y si el país cae en default, la baja será mayor

Los efectos económicos de la cuarentena ya comienzan a sentirse, en especial en la base productiva y entre los trabajadores más desprotegidos.

Estimaciones privadas calculan que cada día de parate en la actividad cuesta unos $34.000 millones.



Los sectores productivos declarados no esenciales no contaron con ingresos en los últimos días y tener que afrontar el pago de cheques desde este jueves podría ser muy desafiante para sus finanzas.

En la primera línea de decisión económica del Gobierno analizan cómo evitar un impacto mayúsculo sobre el sector pyme. La Confederación de la Mediana Empresa (CAME) mandó este miércoles una carta al presidente del Banco Central para proponer una "un esquema de negociación gradual" en la reanudación de los pagos.



De todas formas, según estiman las consultoras privadas a TN, la aparición de la pandemia empeora cualquier proyección de desempeño de la economía para 2020, que ya de por sí implicaban una economía con retracción.



Los economistas de Ecolatina, por ejemplo, estimaban antes del coronavirus una caída del PBI este año de 1,5%. Solo con el impacto conocido de la pandemia el retroceso calculado se duplicó.

Elypsis también actualizó su proyección de contracción del PBI cercano al 3%.



EcoGo, por su parte, hizo una estimación sobre cuánto dinero "deja de producir" la economía mientras están vigentes las medidas de distanciamiento social. El aislamiento voluntario como el que rigió hasta el jueves pasado tenía un costo diario de $11.000 millones. La cuarentena total, de $34.000 millones por día.



Y EcoGo también estima que, en el caso en que la negociación de la deuda evite una cesación de pagos y que la cuarentena y distanciamiento social no funcione, la caída de la economía llegaría al 4%.



En el peor escenario -sin acuerdo con acreedores y con default, y con medidas de aislamiento que no cumplieron su función- el derrumbe económico llegaría al 7%.



Matías Rajnerman, de Ecolatina, explicó a TN que las consecuencias de un parate se miden de forma exponencial: "Si sigue la cuarentena, va a ser más grave el impacto. En caso de que se extienda, el efecto negativo es mayor, porque son cada vez son más personas que no pueden pagar sueldos y empresas que no pueden pagar sus deudas", comentó.



Por su lado, Martín Kalos, de Elypsis, opinó que "tenés un freno abrupto" de la actividad y que "probablemente cuando se empiecen a levantar (las restricciones), podés tener una recuperación en V", en referencia a un repunte pronunciado que compensa una caída fuerte.



"Eso sin olvidar que hace 2 años que estamos en recesión. Esto significa que la economía no se recupera ni con facilidad ni al nivel previo. Nuestra hipótesis es que va a seguir habiendo medidas, porque el pico de la pandemia va a tener lugar en mayo. En definitiva, se espera un deterioro social muy fuerte sobre una estructura social y productiva muy golpeada en los últimos años", completó Kalos.