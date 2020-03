Advierten que ocho de cada diez empresas de la región tendrán dificultades para pagar sueldos a sus empleados

Así lo afirmó el presidente de la Federación Gremial de Industria y Comercio de Rosario, Ariel Dolce, quien pidió que se instrumente una línea de préstamos

El presidente de la Federación Gremial de Industria y Comercio de Rosario, Ariel Dolce, reveló que "el 80 por ciento" de las empresas de la región tendrá dificultades para pagar sueldos a sus empleados.

Por tal motivo, reclamó que se instrumente "una línea de préstamos" a tasas cero sólo para poder afrontar las obligaciones con los empleados.

"Estamos desesperados. Los que tenemos responsabilidad de garantizar los sueldos de las personas que trabajan con nosotros, sinceramente la estamos pasando muy mal", afirmó Dolce al referirse a las perspectivas que enfrenta el sector empresario en esta época de pandemia por coronavirus y de economía parada

En declaraciones radiales, Dolce brindó los argumentos para pedir un auxilio con fondos frescos para sueldos.

"Solicitamos algo que parece factible. Quizás no sea la mejor expresión, pero todos estamos pasando la gorra y tenemos necesidades. Y queremos garantizar que la gente que trabaja con nosotros pueda seguir viviendo estos momentos de la mejor manera", expresó el empresario.

En ese sentido, Dolce consideró que "en una economía parada y reducida en su volumen, es muy difícil hacer caja, tener reservas líquidas para dentro de 20 días empezar a pagar sueldos. Eso no ocurre en ninguna empresa, independientemente de que le vaya bien, regular o mal. Al no haber operaciones no hay forma de recaudar ese dinero que tiene que ir a los trabajadores", describió Dolce.

"En ese contexto, llegamos a la conclusión que sería mucho más conveniente e incluso económico para el Estado poder dar un préstamo a las empresas para el único fin que pagar sueldos. Y que esos créditos se cancelen cuando la actividad se reacomode", agregó.

Asímismo sostuvo que si no se puede instrumentar eso, la estructura productiva del país estaría en jaque. "Nos parece mucho más barato poder pagar los sueldos un mes o dos, eso dependerá cuando se reactive la economía, y no tener que pagar después una AUH o una ayuda social porque la estructura productiva se desmoronó".

Dolce trazó un panorama más que sombrío para las empresas de la región, al afirmar: "Hay un 20 por ciento de la economía que sigue operativa. Es todo lo que tiene que ver básicamente con salud y alimentos. El 80 por ciento restante, con independencia del tamaño, tiene problemas. Nadie tiene disponibilidad para pagar sueldos. Hay empresas grandes que dicen que rescatando todo el líquido pueden pagar el 30 por ciento de los sueldos de este mes. El próximo no se sabe".