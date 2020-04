Empresarios gastronómicos y hoteleros reclamaron medidas impositivas para aliviar la crisis

Son dueños de confiterías, panaderías, pizzerías, heladerías, locales de comida rápida y hoteleros. Piden ayuda para poder pagar sueldos

Ante la grave situación que atraviesa la economía argentina, pero principalmente las pymes dado el aislamiento obligatorio extendido hasta el 12 de abril para evitar la propagación del coronavirus, empresarios del sector gastronómico y hotelero le reclamaron al Gobierno una serie de medidas financieras, impositivas y laborales que permitan aliviar las dificultades que atraviesan propietarios y trabajadores.



La actividad de estos sectores en muchos casos se encuentra paralizada por completo, mientras que una pequeña porción de ella sigue en escaso funcionamiento mediante la modalidad del delivery, único canal de ventas habilitado por los decretos del Gobierno publicados a nivel nacional.



Entre los principales pedidos figuran la financiación a tasa 0% de salarios por el termino que dure la crisis del Covid-19 y el financiamiento de deuda de pagos de suministros, también a tasa cero.



En tanto, entre las medidas de índole laboral, las pymes mencionadas solicitan el otorgamiento y la ampliación del Repro en forma directa y de fácil acceso para todo el sector y durante el lapso que abarque la crisis. Se trata del Programa de Recuperación Productiva, que brinda una herramienta financiera a empresas que estén atravesando una situación de crisis.



Asimismo, las empresas le piden al Gobierno la excepción de aportes y contribuciones patronales. Y que se habiliten los procedimientos preventivos de crisis.



En otro orden, solicitan que se suspendan las medidas que impiden el otorgamiento de créditos a los contribuyentes que tengan mora en el sistema y autorizar el pago de las declaraciones juradas de aportes y contribuciones de la seguridad social en tres cuotas iguales distribuidas a lo largo del mes siguiente al que se liquida, sin intereses.



El reclamo está encabezado por la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC); la Asociación de Propietarios de Pizzerías, Casas de Empanadas y Actividades Afines de la República Argentina (APPYCE); la Asociación Panaderos Capital (APACA); la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA); la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicio Rápido de Expendio de Emparedados y Afines y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).



Entre los reclamos tributarios, los empresarios exigen que se dicten las medidas necesarias que contemplen el diferimiento de plazos de presentación de diferentes obligaciones de información, declaraciones juradas y requerimientos fiscales como así también que se instrumente el financiamiento del pago de las obligaciones tributarias sin ningún tipo de interés.



Asimismo, requieren que se eviten las caducidades de los planes de pago; que se implemente la cuenta única tributaria y que se suspenda toda medida cautelar que afecte la liquidez y el capital del trabajo empresario.



Otras de las medidas que necesitan desde sector gastronómico y hotelero son la postergación de los plazos para adherir a la moratoria para pequeñas y medianas empresas y la liberación de los saldos a favor del Impuesto a los débitos y créditos para ser aplicado a otras obligaciones tributarias que no sean ganancias.



Por último, pidieron que se suspenda el devengamiento de arrendamientos por los períodos sin ventas; que se suspendan los cortes de suministro de energía eléctrica, gas y agua. En el caso de energía eléctrica, requieren que no se cobre el concepto de potencia contratada.



En tanto, reclaman que tanto para energía eléctrica, gas y agua, sólo se facturen los cargos fijos.



Con respecto a los pedidos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires surgen: que no se cobre por el término de seis meses de Ingresos Brutos a todo el sector como así tampoco el ABL por el término de seis meses y la devolución inmediata de los saldos a favor de Ingresos Brutos a todo el sector. Además, pidieron el acceso al crédito a tasa 0% por el total de la nómina salarial de cada uno de las empresas del sector otorgado por el Banco Ciudad.



"Es de esperar que las medidas solicitadas se adopten a la brevedad ante el riesgo evidente que sufren las empresas del sector en este momento de circunstancias inéditas para nuestro país y el mundo", concluyeron las empresas.